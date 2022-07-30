埃塞俄比亞的阿比西尼亞香蕉

非洲作物 / 糧食危機

全球氣候變化失常對農業生產帶來負面影響，埋下導致糧食安全問題的潛在危機。在東非國家埃塞俄比亞，有一種神奇的植物。對人類而言，它全身都是寶。這種可以被食用的植物名為阿比西尼亞香蕉（Enset或Bananier d'Abyssinie），也被稱之為“假香蕉”。它適應氣候變化，一年四季任何時候都能夠生長，是近2千萬人的基本食品。有學者認為，這種植物有望成為全球糧食安全問題的解決辦法之一。這是本台法廣RFI法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)最近節目里所關注的話題之一。

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RFI Image Archive / En Éthiopie, tout le monde possède des arbres enset dans son jardin ou dans son arrière-cour, la plupart du temps par dizaines voire centaines. © promusa.org / RFI Image Archive

本台法廣RFI法文網2022年07月30日星期六在«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）重播通訊員諾亞（Noé Hochet-Bodin）於兩個月前—今年05月11日發自埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴(Addis Abeba)的一篇實地採訪。介紹當地的一種假香蕉（Enset），被譽為對抗饑餓的植物。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

這篇實地採訪報導的法文標題為：[Éthiopie: l’enset, légume miracle face au changement climatique]。中文可譯作：[埃塞俄比亞：阿比西尼亞香蕉（Enset），面對氣候變化的奇蹟蔬菜]。下面是簡介以供分享。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

據本台法廣RFI通訊員在這篇專欄報導中首先描述說，受訪者是一位50來歲的女士，她僅用臂力就把Enset連根拔出。在當地，只有婦女在從事這種令人難以忍受的工作。她們充分利用這種植物的每一部分。一位女受訪者指出，這種作物不僅是糧食，也是動物的飼料。纖維還可被用於製作繩子。所採集到的植物汁被稱為bulla，可被用於懷孕婦女。

一顆成年Enset可產食物近70公斤 -

在當地，每家每戶都種植了這種阿比西尼亞香蕉（Enset）。大部分人有數十棵這種植物，也有人是上百棵。這種植物成年後高度可達8米，產出大約70公斤的食物。另一位受訪者解釋說，Enset比其它植物更容易種植，只需挖個洞，種下根。之後，這種植物可能自己生長。收穫後，可以賺近50歐元。

學界致力於Enset生產工藝的改進 -

埃塞俄比亞阿爾巴明奇大學（Université Arba Minch）的一名教授遺憾地指出，這種植物在埃塞俄比亞南部很常見，必不可缺。但在世界其它地方，鮮有人知。這名教授正在試圖改進已有數世紀之久的傳統工藝，以使這種作物在40年後，可以為上億人口提供食物。他還認為，這種作物可能成為解決全球糧食安全問題的新辦法之一。

Enset這種農作物還有待人工種植 -

在這集«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）節目的最後部分，本台法廣RFI亞的斯亞貝巴通訊員指出，Enset這種植物目前在埃塞俄比亞有種植。而在這一地區的其它國家：盧旺達、坦桑尼亞、肯尼亞和烏干達，則都是處於野生狀態。

Image RFI Archive / Éthiopie: l’enset, légume miracle face au changement climatique. © Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International / Image RFI Archive

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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