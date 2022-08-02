史上最干七月：氣候變化愈發可見

剛剛過去的七月，刷新了不少氣象記錄。這個被高溫和乾旱夾擊的夏天只是氣候變化給人類帶來的諸多影響的縮影之一。

廣告 繼續瀏覽後續

剛剛過去的七月對一般人來說肯定不太好過。在不到一個月的時間內，法國本土遭受了兩波熱浪的襲擊。而對於法國氣象台的專家們來說，他們的工作也因此難得很多，面對空前的高溫與乾旱，他們需要不斷找出準確的修飾詞來向公眾描述這個不同以往的月份。

根據法國氣象局的統計，自從1958年法國氣象台建立完整的氣象觀測記錄以來，剛剛過去的七月是史上最乾燥的七月，也是降水量第二低的月份。總體上來說，降水量往往低於5毫米，而在法國本土的東南部，降水更是幾乎不存在。

如果從溫度上來看，這個平均氣溫達到了25.2攝氏度的七月是史上第三熱的七月。而如果把統計的目標略微擴大，2022年的前七個月份的平均氣溫也則有創造了有史以來的最高記錄。

更加不幸的是，高溫乾旱這種極端的天氣並不會隨着七月的結束而離去。截止到8月2日，隨着最後幾個位於法蘭西島大區的省也由於乾旱天氣而被歸入乾旱天氣預警名單，法國本土的所有省份至此都面臨著乾旱的威脅，而新一波熱浪也即將在八月初再次從南向北席捲法國。

極端天氣帶來的隱患不僅僅只局限於人體健康層面，其在其他產業所造成的影響更加的明顯。

在農業方面，乾旱和高溫疊加的極端天氣導致了農作物的減產。根據法國農業部與7月1日公布的數據，不包括大米法國穀物類的作物產量與去年同期相比減少了340萬噸；而法國人主食麵包的原材料，細小麥的產量也相比較於去年收縮了7.2%。

更加不幸的是，異常氣象條件給人類社會帶來的影響將會持續下去。從短期來看，夏季屬於不少農作物生長的關鍵時期。因此，乾旱缺水以及過度太陽的照射，已經影響到了作物的破土生長，進而很有可能會影響下半年農作物的收成。

而從更加長遠的角度來看，氣候變暖導致的極端天氣多發，可能是人類必須要面對的現實之一。法國氣象台初步預測，今年八月的平均氣溫仍將會超越往期平均值，而降水量會與之相反，相比較往年同期會有所萎縮。

這些數據背後的悲觀預測，似乎預示着在氣候變暖的速率不降反升。儘管節能減排已經成為社會層面的共識，但為了實現口號背後所需要的努力可能比不少人所預測的都要多不少。

而在目前情況下，為了能夠在冬季取暖器能夠擁有電力，不少歐洲國家紛紛宣布重新啟用煤電站。不知道氣候如此變暖下去，空調是否會成為法國家庭未來挨過夏天的必須產品。