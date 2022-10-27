三種主要溫室氣體 2021 年排放均創下了新高

氣候變化

二氧化碳、甲烷和一氧化亞氮這三種主要溫室氣體在大氣中水平在 2021 年均創下了新高

聯合國最新公布的報告顯示，二氧化碳、甲烷和一氧化亞氮這三種主要溫室氣體在大氣中水平在 2021 年均創下了新高。

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在第27屆氣候大會即將在11月6日召開之際，聯合國公布最新調查報告顯示，二氧化碳、甲烷和一氧化亞氮這三種主要溫室氣體在大氣中水平在 2021 年均創下了新高。

其中2021年的甲烷濃度同比出現了最大的增幅，甲烷屬於高強溫室效應氣體，比二氧化碳聚熱量更高。

世界氣象組織的科學家們表示目前不清楚甲烷排放大增這一異常現象的原因，但似乎與人類活動有關。

另外2021年二氧化碳和一氧化氮的排放量也連續打破紀錄。

就是在1990至2021年間，長效溫室氣體對氣候的增溫效應增加了近50%，其中二氧化碳約佔 80%。

就是在2021年空氣中的二氧化碳濃度為415.7%（ppm），甲烷為十億分之1.908（ppb），一氧化亞氮為 十億分之334.5。這些數值分別比工業化前，人類活動開始破壞大氣中這些氣體的自然平衡之要高出許多。

世界氣象組織秘書長佩特里·塔拉斯呼籲各國採取緊急行動，再次強調了應對控制氣溫升高的緊急性，指出目前減少溫室氣體排放並防止未來全球溫度進一步上升面臨的巨大挑戰。