剛果(金):採礦不應破壞環境

RFI採訪 / 非洲經濟

在剛果民主共和國（RD Congo）,部分非政府組織（ONG）擔心採礦活動對環境的影響。而該國環境部更乾脆，坦承礦業毀壞環境。這是本台法廣RFI法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)本周在節目中播出的最新話題之一。

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本台RFI法文網2022年10月25日星期二在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出盧本巴希（Lubumbashi）通訊員德尼絲（Denise Maheho）的一篇最新報道。在剛果（金），從加丹加(Katanga)的銅礦區，到開賽（Kassaï）的鑽石礦區，或者是在基伍（Kivu）的金礦區，多條水流遭到污染，土壤含毒。該國非政府組織利用[Alternative Mining Indaba]論壇提醒當局和採礦業者重視這一問題。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[RDC: des ONG s'inquiètent de l'impact environnemental des activités minières]。換作中文可譯為：[剛果（金）：有非政府組織擔心礦業活動的環境衝擊]。下面是簡介以供分享。

RFI Carte / RD Congo. 非洲國家：剛果民主共和國。 RFI - L. Mouaoued

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先指出，[非洲資源觀察]（Afrewatch）和[南部非洲資源觀測站](SARW-Observatoire des ressources en Afrique australe)這兩個非政府組織一起對加丹加(Katanga)的情況發出警告。最新的一項研究結論顯示，礦業活動影響環境和社區。多條河流遭到被排入的酸性物質污染，水生系統遭破壞、土壤不再有利耕種。有多個社區里發現疥瘡(gale)，情況十分嚴重。

民間抱怨礦企污染生態卻無需承責 -

在一座名為Kabombwa的村莊，有一間石灰（chaux）生產廠。當地居民一年來再三抱怨水污染引發類似疥瘡那樣的皮膚病，但駐廠醫生予以否認。醫生在診斷400多人後，不認為石灰與疥瘡之間存在關聯。有些組織仍舊尋求司法仲裁，但通常是以失敗告終。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

以2011年的一樁污染案為例，三家礦企排放有毒物質造成700戶菜農和10多個農場嚴重損失。儘管後來控方村民們勝訴，但司法判決每戶補償6000美元。村民們對此感到失望，因為，這不足以彌補損失。但他們提出的上訴，也未能得到法官的支持。

剛果(金)環境部承認礦業毀壞環境 -

剛果（金）環境部的秘書長接受採訪說，他們反應不足的原因是因為存在太多的障礙。礦企有軍事人員保衛，連官方的收稅員都無法進入。他們受到手段不足的限制，只能儘力而為。

發展不應以犧牲環境與人類為代價 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道的最後部分提到，剛果（金）礦業的稅收佔全國預算的20%。公民社會組織認為，不能構建一種破壞環境和人類的發展。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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