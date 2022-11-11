COP27 :2022年碳排放將再創新高

cop27/氣候變化

根據全球碳項目最新公布的碳排放統計報告，今年的碳排放不僅已經恢復新冠疫情爆發之前的排放水平，而且有可能增長1%， 使限制地球升溫1.5度的目標越來越高不可攀。

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儘管聯合國氣候專家反覆強調必須從現在開始大幅度減低全球各國的碳排放總量，然而，今年全球的碳排放總量不僅並沒有下降，反而呈上升趨勢。

根據統計全球碳排放數據的權威組織全球碳排放項目（Global carbon project）最新公布的統計數字，2022年全球的化石燃料所排放的二氧化碳的總量同2021年相對比將增長+1%，達到366億噸，超過了新冠疫情爆發之前的水平。

造成此一增長的原因，主要是由於疫情平靜之後航空交通的恢復以及烏克蘭戰爭導致能源緊張許多國家都恢復使用煤炭。

全球碳排放項目GCP團隊彙集了來自80個機構的100多名科學家，計算每年的二氧化碳排放量，以及剩餘的 "碳預算"，即為保持低於特定全球溫度而排放的二氧化碳的上限。

按照目前的碳排放標準，將地球升溫幅度在本世紀末限制在1.5度以內的目標實現的可能性將十分渺茫，因為今天地球升溫已經達到1.2度，要在2030年之前實現1.5度的希望都僅僅只有百分之五十的可能， 因為必須將溫室氣體排放下降45%，才有可能實現這一目標。

在世界最大的排放國中，印度2022年的化石燃料排放增長最為明顯，增長6%，美國預計將增長1.5%。而 中國，預計將減低-0.9%，不過，專家擔心中國的碳減排僅僅是由於清零政策導致經濟發展降速，擔心減排趨勢是否會延續。

因俄羅斯入侵烏克蘭而陷入能源危機的歐盟，預計將減低碳排放-0.8%，其中天然氣排放驟降10%，煤炭排放猛增6.7%，而石油則為+0.9%。

世界其他地區預計將有1.7%的增長，主要是由航空運輸的復蘇所推動。

非化石燃料的排放略微下降，約佔總量的10%，主要是由於毀林造成的。

報告指出，氣候變暖已經影響到大自然的碳吸收能力， 2012至2021年十年間，陸地對二氧化碳吸收量減少了約17%，海洋的吸收量減少了4%。

不過，報告的作者之一，氣候科學家科琳娜·勒奎雷（Corinne Le Quéré）也強調指出，在過去十年中，化石燃料排放的趨勢增長已經從2000年代的每年3%左右下降到每年0.5%。顯示氣候政策行之有效。

而且由於疫情以及戰爭的原因，今年將不會是一個典型的年份，無法從中得出明顯的教訓。她說，儘管碳排放量並沒有像它們應該的那樣下降，但是全球1%的碳排放增長或許並不是 "長期趨勢"。