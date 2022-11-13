RFI採訪 / COP27

摩洛哥推動去碳化盼提競爭力

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RFI Image Archive / Le Maroc a mis en place une stratégie nationale de décarbonation de son industrie depuis 2017. Ici, des éoliennes sur le parc éolien d'Amogdoul, près d'Essaouira, ville située sur la côte atlantique, au Maroc. (illustration)
RFI Image Archive / Le Maroc a mis en place une stratégie nationale de décarbonation de son industrie depuis 2017. Ici, des éoliennes sur le parc éolien d'Amogdoul, près d'Essaouira, ville située sur la côte atlantique, au Maroc. (illustration) © Getty Images - Sandra Leidholdt / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
10 分鐘

在北非，計畫為期近兩周的《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27）於2022年11月06日上星期天在埃及瀕臨紅海的度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）開幕以來，現已過去了一個星期。本次全球峰會的閉幕日期被定在2022年11月18日下周五。在臨近的馬格裡布地區，摩洛哥王國（Maroc）當局正致力於推動工業去碳化，以求提升競爭力。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)本周五上網的最新話題。

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本台RFI法文網2022年11月11日星期五在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一個最新採訪報道，介紹可再生能源比重已佔摩洛哥（Maroc）國家能源消費總量近40%。該國當局正致力於一項大範圍的工業去碳化方案。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[COP27: le Maroc s'engage dans un vaste plan de décarbonation de son industrie]。換作中文可譯為[COP27:摩洛哥致力於一項對其工業廣泛的去碳化計畫]。下面是簡介以供分享。

摩洛哥相信工業去碳化一舉兩得 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先指出，摩洛哥當局覺得它的工業去碳化計畫，不僅是為了應對氣候變化的挑戰，還有助於提升競爭力。當局自2017年起開始，實施一項全國工業去碳化戰略。這是要更多地使用可再生能源以減少排放二氧化碳（CO₂）。

Image RFI Carte - Maroc
RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家 ：摩洛哥。 RFI Carte

接受本台法廣RFI記者採訪的[馬格裡布工業]（Maghreb Industries），正是在2017年借其口香糖工廠從卡薩布蘭卡（Casablanca）市中心搬往機場工業園區之際，啟動了去碳化戰略。該企業的總裁哈金（Hakim）自豪地說，新建的廠房不僅在屋頂安裝了太陽光伏板，還有回收能源的系統。每年節約排放溫室氣體近2000噸。這家企業不僅已減少了對化石燃料的消耗，還將擴大其太陽能發電規模以用於口香糖生產的工業程序。想法是在2023年或2024年時，實現幾乎整個生產都電力化。

歐洲將於2025年開徵溫室氣體稅 -

國際著名諮詢機構普華永道事務所（PwC）受當局之託，伴隨摩洛哥推動實施的能源過渡和去碳化戰略。為普華永道事務所（PwC）工作的阿西婭（Assia）在接受採訪時，介紹了摩洛哥去碳化戰略的優先行業有：建築業、水泥生產者、手工製造業、皮革工業，以及農產食品加工業等。摩洛哥的產品很多是出口歐盟及其它國家，這帶來了大量的就業。而歐洲將於2025年開始對去碳化不足的進口產品徵收一種溫室氣體稅（taxe carbone）。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道的最後部分提到，去碳化的重要性不僅是在氣候上，也是為了競爭力。摩洛哥當局，無意置其工業面對其它更加綠色競爭者而不顧。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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