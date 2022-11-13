摩洛哥推動去碳化盼提競爭力

RFI採訪 / COP27

在北非，計畫為期近兩周的《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27）於2022年11月06日上星期天在埃及瀕臨紅海的度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）開幕以來，現已過去了一個星期。本次全球峰會的閉幕日期被定在2022年11月18日下周五。在臨近的馬格裡布地區，摩洛哥王國（Maroc）當局正致力於推動工業去碳化，以求提升競爭力。這是本台法廣(RFI)法語«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)本周五上網的最新話題。

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本台RFI法文網2022年11月11日星期五在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出記者奧利維耶（Olivier Rogez）的一個最新採訪報道，介紹可再生能源比重已佔摩洛哥（Maroc）國家能源消費總量近40%。該國當局正致力於一項大範圍的工業去碳化方案。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[COP27: le Maroc s'engage dans un vaste plan de décarbonation de son industrie]。換作中文可譯為[COP27:摩洛哥致力於一項對其工業廣泛的去碳化計畫]。下面是簡介以供分享。

摩洛哥相信工業去碳化一舉兩得 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇報導首先指出，摩洛哥當局覺得它的工業去碳化計畫，不僅是為了應對氣候變化的挑戰，還有助於提升競爭力。當局自2017年起開始，實施一項全國工業去碳化戰略。這是要更多地使用可再生能源以減少排放二氧化碳（CO₂）。

RFI Carte Archive / Afrique : Maroc est un pays d'Afrique du Nord sur le littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Ici, une carte du pays. (illustration) 存檔地圖 / 非洲國家 ：摩洛哥。 RFI Carte

接受本台法廣RFI記者採訪的[馬格裡布工業]（Maghreb Industries），正是在2017年借其口香糖工廠從卡薩布蘭卡（Casablanca）市中心搬往機場工業園區之際，啟動了去碳化戰略。該企業的總裁哈金（Hakim）自豪地說，新建的廠房不僅在屋頂安裝了太陽光伏板，還有回收能源的系統。每年節約排放溫室氣體近2000噸。這家企業不僅已減少了對化石燃料的消耗，還將擴大其太陽能發電規模以用於口香糖生產的工業程序。想法是在2023年或2024年時，實現幾乎整個生產都電力化。

歐洲將於2025年開徵溫室氣體稅 -

國際著名諮詢機構普華永道事務所（PwC）受當局之託，伴隨摩洛哥推動實施的能源過渡和去碳化戰略。為普華永道事務所（PwC）工作的阿西婭（Assia）在接受採訪時，介紹了摩洛哥去碳化戰略的優先行業有：建築業、水泥生產者、手工製造業、皮革工業，以及農產食品加工業等。摩洛哥的產品很多是出口歐盟及其它國家，這帶來了大量的就業。而歐洲將於2025年開始對去碳化不足的進口產品徵收一種溫室氣體稅（taxe carbone）。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這篇採訪報道的最後部分提到，去碳化的重要性不僅是在氣候上，也是為了競爭力。摩洛哥當局，無意置其工業面對其它更加綠色競爭者而不顧。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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