COP27:聯合國氣候大會第二周

氣候變化 / COP27

《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27）進入第二周。本台法廣RFI有多名特派記者在現場做報導，並發回對專家學者們的採訪。

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在位於北非的中東國家埃及，正在舉行中的《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27）現已進入第二星期。

RFI Image Archive / La 27e Conférence Climat (COP27) se tient à Charm el-Cheikh, en Égypte, en novembre 2022. Here, View of a COP27 sign on the road leading to the conference area in Egypt's Red Sea resort of Sharm el-Sheikh. REUTERS - SAYED SHEASHA / RFI Image Archive

本台法廣RFI特派記者克萊爾（Claire FAGES）2022年11月14日周一發自沙姆沙葉赫（Sharm El Sheikh）的現場報導說，對非洲國家而言，第一個星期的總結一般。許多問題留給了這個星期。如何補償因氣候變化所造成的損失？這是本次氣候大會討論的話題，對非洲國家是一個進步。在這一方面代表非洲團體發言的肯尼亞談判人強調，如何保證“誰污染誰付費”原則的實施。

如何補償非洲是討論重點之一 -

本台法廣RFI特派記者指出，美國拜登總統宣布，為非洲國家適應氣候變化加大金融支持。這是一個令人鼓舞的舉動。就此，法國智庫[可持續發展與國際關係研究所]（IDDRI-Institut du Développement Durable et des Relations Internationales）的一名學者認為，在金融上必須取得更大的進展，以使非洲可能對本次氣候大會感到滿意。他表示，如果本次氣候大會將在第二個星期結束時對非洲而言取得成功，那人們得推進，就賠償損失的金融方式上做出某些承諾。

RFI Image Archive / IDDRI-Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. 存檔圖片：法國[可持續發展與國際關係研究所] © IDDRI / RFI Image Archive

在另一項關鍵事務上，本次聯合國氣候大會將於周二討論，在全球能源過渡的大背景下，非洲的化石能源地位。第27屆聯合國氣候大會按計畫將於本周末結束。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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