埃及峰會分歧： 維持1.5度高指標及設立損失與損害機制

中國/氣候變化

第27屆聯合國氣候峰會進入最後三天的關鍵談判日，各國必須就峰會最終的共同聲明達成共識，而到目前為止，聲明的焦點內容仍有待商榷。

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分歧的焦點之一是否繼續維持將地球升溫幅度在本世紀末同工業革命之前相對比上升1，5度的目標，去年在英國舉行的格拉斯哥峰會上，聯合國近兩百個成員國堅持巴黎協定製定的這一遏止地球升溫的最高目標，並且承諾將在新的一年中作出新的努力，曾經被讚譽為是一大具有雄心的共識。然而，在今年的峰會上，僅有包括墨西哥在內的三十多個國家作出了新的承諾。

對許多國家以及氣候專家來說，繼續維持1，5度的目標有些自欺欺人。十月底，來自全球五十多個國家的一千多名科學家發表聯合聲明公開呼籲必須面對現實將事實告訴民眾，他們的呼籲受到部分氣候專家的響應。

專家們提出上述說法的主要依據是聯合國環境規畫署 (UNEP) 於 10 月底發布的氣候行動報告，報告顯示，國際社會仍未能制定出將升溫限制在 1.5°C 以內的“可靠”途徑。該研究表明，如果各國遵守對 2030 年做出的承諾，地球在本世紀末將處於 +2.4°C 至 +2.6°C 的軌道上，甚至 是+2、8°C政策。

而倘若要維持+1.5度的目標，這意味着必須在2030年之前，將碳排放量同目前相對比減低45 %，而這對許多氣候專家來說，都是望塵莫及的。

不過，聯合國氣候變化政府間專家小組（IPCC ）今年 4 月發布的最新報告堅持倘若大幅度減低化石燃料的使用，倘若可再生能源迅速發展並且在新科技的協助下，達標的可能性依然存在，美國賓夕法尼亞州立大學地球系統科學中心主任、氣候學家邁克爾·曼（Michael Mann），放棄是沒有意義的，並斷言+ 1 .5°C 的目標不再可以實現是“錯誤的” 。此外，反對放棄1，5的目標的主要原因是擔心各國將減低努力。

據透露，中國以及沙特阿拉伯兩國再度表示對反對將+1.5度的目標繼續保留在峰會的共同聲明上，強調必須將升溫幅度維持在兩度以內。

就埃及峰會的焦點議題損失與損害問題(Loss and Damage)，包括中國在內的G77與中國集團提議成立一個專門援助受到氣候變化嚴重國家的基金會，該基金會將於明年正式成立，不過，該提議遭到發達國家的反對。中國與巴西等金磚國家15日發表聲明，支持主席國埃及達成一個公平和具有雄心的協議。

新西蘭惠靈頓維多利亞大學中國氣候政策研究專家盧宇航先生認為中國在損失與損害等氣候適應問題上立場曖昧，他向法廣表示：“在損失與損害方面（loss and damage），中國的處境其實十分尷尬，因為一方面中國是一個發展中國家，而損失與損害的原則就是發達國家向發展中國家提供補償，但是，另一方面，中國又是世界第二大經濟體，雖然人均GDP相對較低，但是並不屬於是貧窮國家，因此，中國不應該屬於損失與損害方面的受惠國。而且，也有發達國家會認為按照最近獲得數據中國的歷史排放量其實已經達到了美國的一半，而且，隨着時間的推移，這個數字還在不斷增長，這是否意味着中國就永遠不用支付損失與損害呢？是否也應當同發達國家一同承擔部分責任呢？這對中國來說是一個十分尷尬的問題。因為中國巨大的碳排放量有目共睹，而中國確實也是一個發展中國家。所以，在這個問題上，中國政府確實需要明確定位，因為官方的表態比較模稜兩可，政府只是表示支持發展中國家獲得補償，但是，卻並未明確究竟是在僅僅口頭支持，或者道義上的支持，還是真正的從資金上給予支持?這或許也說明了中國政府在氣候適應的整體上的定位尚未明確，如果說中國在減排方面的定位十分明確的話，中國在氣候適應方面，包括在損失與損害方面的定位就目前而言依然十分模糊“。

此外，11月15日抵達峰會的巴西新當選總統盧拉是16日與17日兩天峰會的聚焦點之一。

俄羅斯氣候代表團的一次會議遭到人權活動分子的干擾。