COP 27： 小島國聯盟威脅杯葛峰會共同聲明

聯合國/氣候變化

巴西當選總統盧拉是11月十六日埃及氣候峰會的關注焦點，不僅是因為盧拉在氣候峰會的講話使許多在場的巴西人感覺巴西終於回到了一個正常國家的軌道，而且也是因為盧拉此番乘坐轉機前往會場引發輿論反彈。

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11月16日氣候峰會會場最熱鬧的場景應該是盧拉的出現以及他發表的不斷贏得熱烈掌聲的講話，盧拉在演講中表示要翻過壞的一頁，去幫助創建一個新的世界和平的秩序。

不過，和平秩序的創建取決於國際多邊外交的效率，而埃及氣候峰會的進展令人對此持有懷疑，周三下午，由43個成員國組成的小島國聯盟(AOSIS)發表聯合聲明，威脅倘若在損失與損害基金上無進展，他們將會杯葛峰會的共同聲明。

聲明批評許多發達國家的不作為可能使談判陷入僵局，對建立損失和損害供資機制的希望造成破壞性打擊。安提瓜和巴布達的代表明確表示，讚賞英國和新西蘭等國家的積極參與，批評其他西方國家繼續為化石行業的利益服務。

確實，根據來自反石油組織的數據，G20國集團和國際主要開發銀行每年為化石燃料項目提供的資金幾乎是清潔能源項目的兩倍。他們每年為化石燃料提供的補助達到550億，而為可再生能源提供的資金僅為290億。這確實與氣候目標大相徑庭。

同樣同氣候目標大相徑庭的是，出席峰會的國家領導人與企業老闆乘坐的私人專機，巴西當選總統盧拉乘坐專機遷往沙姆沙伊赫也引發輿論反彈。同樣，峰會會場空調的高能源消費以及快餐服務所使用的大量的塑料用品，更不用說，世界最大的塑料垃圾生產企業可口可樂是此次峰會的贊助商，更使人對氣候峰會的模式本身提出質疑。

周三在氣候峰會的中國展覽館召開了一個叫做以竹子來取代塑料，簡稱為”以竹代塑“的介紹會，並且展出了一系列用竹子生產的產品，絕大多數的塑料用品，特別是一次性用品基本上都可以以竹子來生產，其實，改變使用一次性產品的習慣，或許對減低排放，減少垃圾更為有效。正如，日本展覽館展出的將塑料垃圾轉化成氫能源的技術一樣，變廢為寶自然是求之不得，但是，不生產塑料製品或許才是解決問題的根本。

記者在中國展覽館附近遇到多位來自中國國內的非政府組織成員，青年氣候聯盟以及中國企業屆的代表，同去年相對比，中國對今年峰會的參與似乎更加積極，這或許同下個月中國即將同加拿大共同舉辦聯合國生物多樣性峰會有關。