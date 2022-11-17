COP27: 法廣專訪瑪麗·羅賓遜

中國/氣候變化

瑪麗·羅賓遜女士（Mary Robinson）是國際政壇德高望重的政治元老，這位前愛爾蘭總統在擔任聯合國人權事務高級專員期間為捍衛人權作出了特殊的貢獻。今天她擔任由聯合國前秘書長科菲·安南、南非前總統納爾遜·曼德拉、以及美國前總統吉米·卡特一道創建的“元老會”（The Elders）的主席。員老會繼續積極關注國際事務。

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1997年與2001年擔任聯合國人權事務高級專員時曾經對中國，伊朗等國的人權狀況提出尖銳的批評。近年來，羅賓遜女士積極推動氣候正義，頻頻出現在氣候峰會會場，為氣候受害者吶喊。

瑪麗·羅賓遜女士在記者會會場接受了法廣的專訪：

法廣： 非常感謝您接受法廣的專訪，您在過去曾經對許多國家的人權提出了毫不留情的批評，最近幾年來又不斷為氣候受害國吶喊，就埃及峰會的焦點議題損失與損害問題，您如何評論中國政府的立場？

瑪麗·羅賓遜 ： 中國主席習近平在北京最近舉行的會議上談到要同發展中國家，貧窮國家建立更加緊密的關係，我對此表示支持，因為中國今天是一個有影響力的大國，必須在氣候領域起到積極的主導作用，今天下午會間中國氣候特使的時候我也會這麼說，中國是二十強集團成員國（G20），我期待G20集團能夠對世界金融系統進行改革，如何才能夠對貧窮國家給予更多的援助，對氣候，發展以及損失等議題，上獲得突破，所以，我期待中國能夠在上述議題上積極參與。

法廣：您認為中國應該如何積極參與呢？美國與歐盟多個國家呼籲北京出資參與，您認為這樣的要求合理嗎？

瑪麗·羅賓遜 ： 中國其實已經在援助發展中國家了，而且這也是合乎情理的，因為中國雖然不應該承擔碳排放的歷史責任，但是，中國最近及十年來的巨大的碳排放很快也會成為歷史排放。中國最近幾年來飛速發展可再生能源，而與此同時，中國必須儘快減低對煤炭的使用並且加速建築減排，所以，這上述所有議題上，中國將扮演一個重要的角色。2019年的四月，我們元老會曾經與中國主席習近平和他的高級官員舉行了一個十分積極的會議，我們期待在中國新冠疫情結束之後，可以與中方進行更加深入的交流。