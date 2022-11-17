COP27 : 生物多樣性日與中國參與

COP27

埃及氣候峰會進入最後階段，氣候脆弱國家以及氣候活動組織都在作出最後的努力，太平洋島國斐濟的代表呼籲峰會儘快就損失與損害賠償機制達成協議，他說，斐濟已經有48個社區的土地被海平面上升和潮汐涌動所淹沒，而斐濟的國內資源只能覆蓋四個地區。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國氣候變化執行秘書西蒙·斯蒂爾(Simon Stiell) 也敦促締約方儘快就解決損失與損害L&D問題達成一致，呼籲埃及氣候峰會能夠取得實質性的進展。他說，今年全球遭受氣候危機危害的數百萬人表明，僅僅將損失和損害列入峰會議程是淵源不夠的。

今年上午，由來自全球各地的原住民社群，青年氣候活動組織，環保組織所組成的氣候行動網絡組織在峰會舉行大規模的抗議活動，他們將佔領峰會大會議廳，並且發表“人民宣言”，要求氣候峰會就氣候正義發表強有力的聲明。

此前該組織呼籲非洲等地的發展中國家的政府領導人不要將本國的資源出售給發達國家，不要出賣本國人民的利益。

此外，今天也是埃及氣候峰會的生物多樣性日，今天的主要日程是在德國與德國和國際自然保護聯盟（IUCN）的牽頭下，啟動一個基於保護自然的倡議，內容是為基於生態系統的創新性適應方法提供贈款。

中國是下個月在加拿大蒙特利爾舉行的聯合國生物多樣性峰會的主辦國之一，出席氣候峰會的中國環保組織積極參與生物多樣性日的活動，中華環保聯合會國際部的副部長倪垚向法廣介紹了他們在峰會的活動： “我們在氣候大會上組織了許多活動，主要是推動生態文明的理念，介紹氣候變化與其他議題的協同機制，例如生物多樣性與氣候變化，塑料污染治理與氣候變化的協同，通過組織許多專家來介紹許多環境議題與氣候變化之間的關聯，我們已經組織了許多主題邊會，每天都有主題，今天是生物多樣性日，我們播放的視頻就是我們去年在昆明聯合國COP15峰會上播放的視頻。“

去年在昆明舉行的生物多樣性峰會上，聯合國將來自中國的“生態文明”納入《生物多樣性公約》，就生態文明的具體含義，倪瑤回答說按照他的理解生態文明是一個大於環保的概念，是一個大的文明的概念，對環保組織來說，就是將保護環境作為一個更加系統的工作來處理。