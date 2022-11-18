COP27峰會延期一天 克里染疫更增變數

聯合國/氣候變化

埃及氣候峰會同以往的峰會一樣進入最後的加場賽，俄烏戰爭導致的能源危機與國際地緣政治局勢的緊張氣氛都使此峰會達成一致倍加艱難。不過，據來自美國一家非政府組織的信息，在歐盟周五提出十億歐元的援助資金之後，中美兩國正在進行最後的談判，或將在最後24小時內達成協議。來自中方的信息也顯示，美中兩國因美國眾議長院長佩洛西訪問台灣而終止的氣候談判在二十強峰會美中雙邊會談之後已經重新啟動，儘管期間非正式的交流始終沒有停止。

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那麼，在兩周的談判之後，各方達成最終共同聲明的主要障礙是什麼？中國氣候變化專家委員會副主任王毅先生這樣向法廣表示：我覺得其中有許多問題，當然，其中的關鍵還是資金問題，出了其他資金問題之外，損失與損害（Loss and Damage）的補償機制問題這是一個新的問題，要設立一個全新的機制所以是一個比較複雜的問題；第二是是否維持1，5度的目標的問題，這也是一個很大的問題，再就是還有一些別的問題，例如去年峰會遺留下來的有關碳交易的第六條的問題，談判人員昨晚就因為這個工作到三四點，儘早一大早七點開始談判。還有一些問題包括要求發展中國家承擔責任，要求排放大國，中國在2025年達峰，而中國承諾的碳達峰的目標是2030年之前。發達國家要求發展中國家早日達標但他們自己卻並沒有深度減排，給發展中國家提供發展機會，這些都是峰會達成一致的主要分歧。

由於以上因素，埃及峰會被延長一天，如果說美歐與中國難於就損失與損害機制達成一致的話，深受氣候變化影響的脆弱國家以及關注氣候談判的原住民社群以及氣候活動組織將難於接受此次峰會最終無果而終，聲明文本的某些內容甚至同去年峰會相對比出現倒退，這是他們難於接受的。

另據紐約時報記者Lisa Friedman在推特上披露的信息，最新傳出的消息，美國氣候代表克里剛剛感染新冠病毒，這使峰會的最後談判更加增添變數！