世界土壤日 關注水土流失

聯合國世界土壤日

從2014年開始，每年的12月5日為“世界土壤日”，2022年的主題為“土壤，回到食物開始的地方”，聯合國呼籲減少土壤的有機質流失可以儲備空氣中的二氧化碳，確保農產品生產。

廣告 繼續瀏覽後續

從2014年開始聯合國設定每年的12月5日為“世界土壤日”，藉此讓各國關注土壤對人類社會的重要性。8年後的今天“世界土壤日”的主題為“土壤，回到食物開始的地方”，提請大家關注土壤生態健康與氣候和糧食生產安全息息相關，在2021年有125個國家舉行了781個相關活動。

土壤中的礦物質和有機物與空氣、水和微生物的混合物，給地球上的動植物提供食品，而且土壤維持水和二氧化碳的循環，健康的土壤有助於減少氣候變化的影響，如防止土壤中有機質的流失，幫助水和二氧化碳的循環，就是人類社會的生存依賴於健康的土壤。

不過，隨着全球氣候變遷加劇這對地球的影響日益增加，而且極端天氣帶來的暴雨和乾旱造成土地流失，特別是讓土壤退化，就是世界總土地面積的三分之一已因侵蝕、養分流失造，這影動植物的生存，也衝擊人類社會的糧食收成。

根據聯合國糧農組織(FAO)表示，到2050年，土壤侵蝕可能導致全球作物減產10％，而世界人口預料將增加五分之一，達到近100億人，這將加劇營養不良和饑荒帶來的負面影響。