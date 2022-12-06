中港大學聯手研發噴鼻疫苗 中國批准緊急使用

香港/疫情

在中國有傾向放寬針對武漢肺炎的防疫措施之際，香港大學、廈門大學與北京萬泰生物藥業股份有限公司合作研發的「衛活苗一號」噴鼻式新冠疫苗，獲中國國家藥品監督管理局同意緊急使用。至於香港能否使用，仍有待港府審批，但未知萬泰有否向港府申請認可。

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這款相信是首款獲批准使用的「港產」新冠疫苗，其臨床數據分析顯示，對於感染Omicron變種病毒，噴鼻式疫苗對接種過滅活疫苗的人有超過8成保護效力，未打過針就有55%有效性；60歲以上人群的保護效力不弱於18至59歲人群，同時具有很好的安全性。萬泰期望在未來6個月生產2億劑。

根據香港大學昨(5日)晚發出的稿件，參與研究的港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前的肌肉注射疫苗可引發全身免疫，包括血液產生中和抗體及T細胞反應，但不包括鼻腔和咽喉粘膜，而噴鼻式新冠疫苗就可以阻止病毒進入鼻腔和咽喉黏膜，從而由「入口」阻止病毒入侵人體。他又說，研究團隊將以Omicron變異病毒株等更新噴鼻疫苗成分，但強調該款疫苗現時亦有效對抗Omicron。

團隊另一名教授陳鴻霖表示，噴鼻式疫苗是對現有疫苗的絕佳補充，對怕打針的人，例如兒童更容易接受，亦可優先為長者及有長期病患的高危群組接種。

港大團隊指，疫苗已先後在中國內地、香港、越南、菲律賓、南非及哥倫比亞等海外地區進行一、二和三期臨床試驗，並在10月完成主數據分析，獲得關鍵數據。

中國疫情放緩 香港高位橫行北京放寬核酸檢測查驗

疫情方面，一度每日新增4萬人感染的中國，近日已有所回落，到本月4日，單日感染人數已回落至3萬人以下，中國衛生健康委員會最新公布數據顯示，昨(5日)天單日新增28062宗個案，當中，27847宗屬本土個案，而無癥狀感染人數佔82%；無新增死亡病例。新增本土感染中，廣東占最多，有5541宗；其次為北京，有4666宗；而重慶則有4168宗。

因應防控新形勢，北京放寬核酸檢測的查檢，凡進入商場、超市、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼即可進入；進入小區及村，不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼；其他重要單位與重大活動，按需要而行；不過，當局會繼續在各區提供免費核酸檢測服務。

香港方面則相反，染疫人數自上月中開始穩步上升，自上月底突破一萬宗，近日在九千多宗的高位徘徊，前日的單日新增個案有9508宗，其中8843宗屬於本地感染。

另外，衛生防護中心公布多21間安老院舍呈報37名院友及6名員工染疫，再創第五波疫情於今年中回落以來新高；而醫院管理局亦公布，過去一周錄得358名染疫安老院友入院，按周增約5%。