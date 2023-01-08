投資人要嘉能可為碳排放承責

RFI原材 / 碳排放

嘉能可（Glencore）被認為名列全球最大的原材料貿易商，其總部位於瑞士巴爾（Baar）。一個管理着超過2萬億歐元資產的國際投資團體於本周提出，Glencore（嘉能可）應履行其在碳排放上承諾。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）在2023開年後，已於本周五凌晨發布上網的最新內容。滙豐投資管理（HSBC Asset Management）及西方國家的退休大基金都是這個國際投資團體里的一員。

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本台法廣（RFI）法文網2023年01月06日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭（Altin Lazaj）的報道，多名大投資人要求總部在瑞士的全球最大原材料貿易商嘉能可（Glencore）履行其在氣候領域的承諾。這個管理着超過2萬億歐元資產的國際投資團體遺憾地指出，嘉能可（Glencore）仍在投資動力煤，而其競爭對手卻在退出這種污染性材料。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Charbon: Glencore prié de rendre des comptes à un important groupe d’investisseurs]。換做中文可被譯作：[煤炭:嘉能可（Glencore）被要求對一個重要投資團體負責]。下面是簡介以供分享。

- 大投資人要求嘉能可（Glencore）在股東大會上做解釋 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道介紹說，這個大型國際投資團體包括英國滙豐銀行（HSBC Bank）旗下分支：滙豐投資管理（HSBC Asset Management）。大投資人要求嘉能可（Glencore）在股東大會上解釋其煤炭能源生產的戰略是否與˂巴黎氣候協議˃的宗旨相符，並就此進行表決。另有消息說，總部位於墨爾本的澳大利亞養老基金Fonds Vision Super，和瑞士可持續發展基金會Fondation Ethos也都屬於這個大型國際投資團體。

RFI Image Archive / HSBC Asset Management est la branche de gestion du géant bancaire britannique HSBC. Ici, une photo du siège social de la banque HSBC à Londres. (illustration) REUTERS - Hannah McKay / RFI Image Archive

大投資人的這一步驟極其重要。嘉能可（Glencore）必須對這一請求在年度的股東大會上做出回應。去年已有四分之一的股東拒絕接受嘉能可（Glencore）的氣候方案。嘉能可（Glencore）承諾將在2035年之前使其煤炭產量減半，但這一戰略未能讓人信服。

- 嘉能可（Glencore）2022年上半年純利暴增超百億歐元 -

煤炭依然是嘉能可（Glencore）這個全球最大的原材料貿易商獲利最多的經營活動。以每年超過1億噸的煤炭產量，嘉能可（Glencore）穩居全球煤炭排行榜第一大生產商和出口商的地位。2022年頭九個月，嘉能可（Glencore）的煤炭產量近8千9百萬噸，與2021年同期相比增長7%。

RFI Image Archive / Au premier semestre de l’an 2022, Glencore avait vu son bénéfice net exploser à plus de 12 milliards de dollars grâce à l’envolée des prix du charbon et du pétrole. Ici, l'entrée de la mine de charbon Optimum Kwagga en Afrique du Sud appartenant à Glencore. (illustration) © REUTERS - Siphiwe Sibeko / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，由於煤炭和石油價格飆升，嘉能可（Glencore）在2022年上半年的純利暴增了120多億美元。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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