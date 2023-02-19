俄羅斯2022出口中國木材減少

RFI原材 / 俄烏戰爭

俄羅斯名列全球森林大國。西方國家在2022年4月份決定對俄羅斯木材實施禁運，毫無懸念地帶來了供應鏈動蕩。俄羅斯木材的出口在去年大幅下跌。這是本台法廣（RFI）«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於周五發布上網的最新話題。中國仍是俄羅斯木材的最大客戶，但去年的進口量明顯減少。而北非和中東地區的進口大增。

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本台法廣（RFI）法文網2023年02月17日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。歐洲實施的禁運措施造成俄羅斯木材出口大跌20%以上。不過，俄羅斯林業管理機構(Roslesinforg)表示，作為全球最大的木材出口國之一，其得以維持對89個國家的出口貿易。樹種包括：松木（pin）、雲杉(épicéa)、落葉松木(mélèze)或橡木(chêne)等等。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Chute des exportations de bois russe en 2022]。換做中文可被譯作：[大跌的俄羅斯2022年木材出口]。下面是簡介以供分享。

- 歐洲國家減少進口 -

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道介紹說，在歐洲制裁實施前，愛沙尼亞（Estonie）是俄羅斯木材的大客戶。但2022年的進口量減半。在其它執行制裁措施的國家裡情況相同。不過，俄方表示，其損失得到友邦的彌補。

- 北非中東增加進口 -

北非國家增大了與俄羅斯之間的木材貿易。這一地區2022年法國的木材量減少。還有中東，也加大了對俄羅斯木材的進口。這兩個地區對俄羅斯木材的進口量總額，在2022年比2021年增加了18%。以增幅比率排列依次為：阿聯酋+83%，伊拉克+75%，約旦+45%，伊朗+14%，以色列+13%，突尼斯和黎巴嫩的增幅也都超過10%。

- 中國仍是最大客戶 -

本台法廣RFI法文網的報道提到，中國是俄羅斯木材的老顧客，進口量佔俄羅斯出口量的一半以上。但去年減少了7%，這是由於中國經濟放緩。2022年初開戰之前，俄羅斯曾宣布禁止原木出口，以支持地方上的木材加工業。中國被迫大幅減少對俄羅斯橡木的進口。同時，擴大其對歐洲的需求。這不僅帶來了價格上的壓力，甚至還一度造成產量無法滿足全球之需。

RFI Image Archive / Matières Premières : Chute des exportations de bois russe en 2022. Ici, des forêts européennes. (illustration) © RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，去年在美國和部分歐洲國家裡出現的建築木材價格上漲，總體上而言，在過去幾個月里已經消失。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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