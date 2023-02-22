聯合國水資源大會召開前夕 法國非政府組織呼籲政府積極參與

聯合國/生態

聯合國將於下個月的3月22日至24日召開有關水資源的大會，這是聯合國成立以來第二次召開有關水資源的大會，法國的三大非政府組織今天在巴黎召開記者會，呼籲法國政府加大參與度，要求法國總統馬克龍親自出席。

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法國水資源聯盟組織（Coalition Eau），法國反饑餓組織(Action Contre la Faim ) 以及法國伊斯蘭援助組織(Secours Islamique de France)周三在巴黎召開記者會，他們在記者會上強調：水是21世紀的一大關鍵問題。儘管獲得水和衛生設施屬於聯合國承認的基本人權，但即使在今天，世界上仍有22億人無法獲得飲用水，36億人沒有衛生廁所。即使是在法國，也大約有40萬人沒有連接到飲用水和衛生設施網絡，因為他們住在街頭或非正式和臨時的住房裡。在法國的海外領土上，情況甚至更加令人震驚。

非政府組織強調在全世界範圍內，缺乏水源的首要受害者是婦女和女孩：在發展中國家四分之三的家庭中，她們負責取水，在獲取資源困難和不安全的地方，這項工作是很危險的。缺水還會對健康產生巨大影響。每年有超過829,000人因不安全的飲用水和缺乏環境衛生和個人衛生而死於腹瀉。這是5歲以下兒童的第二大死因。

基於以上種種因素，他們因此要求聯合國加強對水資源的全球治理，設立一個水資源特別專員，並且按期組織有關水資源管理，分配以及籌集資金的國際會議，呼籲法國總統馬克龍下個月能夠親自出席聯合國的水資源大會，並且對非政府組織提出的上述要求加於支持。

法國水資源聯盟組織的協調人桑德拉-梅特耶女士（Sandra Metayer）向法廣表示：“我們期待聯合國下個月的水資源會議可以將水資源問題提上日程表，期待各國意識到水資源危機的嚴重性，聯合國能夠從此定期召開會議，並且任命以為負責水資源問題的特使，以應對缺水危機，我們也期待法國總統馬克龍能夠親自前往紐約出席會議，期待在應對水危機以及修建衛生設施上法國能夠起到領軍作用。“

此外，梅特耶女士在記者會上介紹說，去年全球超過140多個國家共同簽署了要求聯合國設立水資源特使的提案，但是這個要求加強全球共同治理水資源的提案卻遭到美國，加拿大，俄羅斯，中國等水資源豐富的國家的反對。下一步要看的是歐盟等國在下個月的紐約會議上能否能夠說服上述國家，將是下個月聯合國大會的一大看點。