世界海洋峰會落幕  環保組織呼籲警惕“飄藍”

聯合國/海洋

第十屆聯合國旗下的世界海洋峰會周三在葡萄牙首都里斯本落下帷幕。三天來，海洋經濟的利益相關者聚集在葡萄牙，尋找保護海洋的新解決方案。會議聚焦捕魚、運輸和海洋旅遊對海洋生態的影響，也討論了海洋可再生能源和藍色金融等議題。

廣告 繼續瀏覽後續

發展可持續的藍色經濟，減少有害的行為，以實現聯合國2030年可持續發展目標是本次峰會的核心。峰會吸引了眾多商界、金融界、政界、學術界以及民間團體人士參加。

對於可持續海洋聯盟在法國的代表Anne-Sophie Roux女士來說，重要的是，私營部門如何要承擔起保護海洋的責任，以便使解決方案的融資手段多樣化。例如，海洋自然保護區域雖然在文本中得到了保護。但其具體落實卻並真正的機制。海上運輸的低碳化也是如此。其次，還存在一個如何融資的問題？

警惕 "飄藍"!

多個環境保護組織，如可持續海洋聯盟擔憂類似的峰會存在飄藍的嫌疑，理由是海洋上最大的污染源頭之一意大利-瑞士船東MSC就是此次峰會的一大讚助商。事實上，飄藍 "和 "飄綠 "都早已成為全球最大的污染企業的非常複雜的營銷技巧。尤其是在碳稅方面，許多在海洋上運營的跨國集團都聲稱自己對生態負責。京都議定書確實建立了一個碳機制，允許減低二氧化碳的排放的企業轉賣其未使用的二氧化碳排放權。但這些碳信用額度往往是空的，Anne-Sophie Roux解釋說。"現在有很多關於'藍色碳信用'的討論。也就是說，將碳信用額度用於恢復海洋生態系統，以使藍色的碳信用額度儘可能地產生影響，但她強調不要認為這是解決問題的方案，因為科學報告已經很清楚地表明，海洋吸碳等技術並不能夠解決所有的問題。

就在里斯本峰會討論海洋經濟開發的同時，聯合國各大成員國之間有關公海條約的談判將繼續進行到本周五。觀察家們期待在蒙特利爾生物多樣性第15次締約方會議上達成的協議的推動下，聯合國將在今年簽署保護公海的條約。以達到在2030年保護地球30%的陸地和海洋的目標。