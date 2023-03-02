全球2022年能源碳排放量增0.9% 創歷史新高 逾368億噸

2022 年全球與能源相關的二氧化碳排放量創歷史新高，進一步增加 0.9%，超過 368 億噸，這也創下新記錄。然而，國際能源署 (IEA) 周四宣布此數據時也指出，由於綠色能源和技術的興起，這一創紀錄水平低於預期。

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國際能源署 (IEA) 周四宣布，2022 年，全球與能源相關的二氧化碳排放量進一步增加 0.9%，超過 368 億噸。這是一個新記錄。 然而，國際能源署也指出，由於綠色能源和技術的興起，這一創紀錄水平低於預期。

但由於可再生能源而得到控制； 太陽能和風能的興起，以及能源危機背景下煤炭使用的增加，使得限制全球二氧化碳排放激增成為可能。

能源總署署長碧蘿 (Fatih Birol)對此欣慰表示 ；“由於可再生能源的顯着增長，電動汽車、熱泵和能源效率技術。現今能源危機的影響下並沒有導致我們所擔心的排放量大幅增長。

若無上述這些條件，二氧化碳排放量的增長原本會比前高出幾乎三倍”

“不可持續”的增長

這名署長還說：“然而，石油、天然氣、煤炭等的化石染料的排放量 繼續增長，阻礙了實現全球氣候目標的努力，”他也敦促相關公司集團採取行動。

國際能源署在其報告中警告說，能源排放占溫室氣體總量的四分之三以上，確實保持着“不可持續的增長軌跡”並加劇了氣候變化。

有幾個因素可以解釋 2022 年化石燃料使用量的增加。

在美國，它們增加了 0.8%，，是因為極端氣候下的溫度導致能源需求急劇增加。

其次是，價格變得過於昂貴的天然氣，被燒煤炭所取代，煤炭燃燒產生的排放量增加了 1.6%。 以及航空交通量的恢復也導致與石油相關的排放量增加（+ 2.5%），但仍低於新冠疫情爆發 之前的水平。

石油集團被千夫所指：

就地域上看，不包括中國在內的亞洲，其二氧化碳的排放量在經濟增長的推動下增長了 4.2%。

在中國，在新冠疫情嚴控措施下，其碳排放量保持在與之前相同的水平。

在歐盟，碳排放量下降了 2.5%，這要歸功於創紀錄的可再生能源的部署，因為歐盟重新使用煤炭。