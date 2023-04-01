國際海底管理局未能推出海底開採法引發擔憂

聯合國/海洋

目前由國際海底管理局（ISAF）頒發的深海海底採礦勘探許可證

總部設在牙買加的國際海底管理局（AIFM）有關海底開採的會議剛剛結束，為期兩周的會議未能就引發關注的海底開採規章達成一致，引發綠色和平等非政府組織的擔憂。

廣告 繼續瀏覽後續

國際海底管理局的36個理事會成員國未能就海底採礦程序達成一致，而環保組織指出，倘若該組織不能在今年七月之前推出海底礦藏開發程序，這將為未來的海底開發敞開大門。

太平洋島國瑙魯在2021年七月向國際海底管理局提出挑戰，要求該組織在兩年之後通過海底採礦規則，否則，該國將在該期限到期之日，也就是7月9日為其贊助的加拿大金屬公司的子公司Nori（瑙魯海洋資源公司）申請一份採礦合同。而按照預期，國際海底管理局理事會的下一次會議將在今年7月9日之後。

雖然許多國家的代表與觀察家都認為瑙魯海洋資源公司不可能提出上述申請，因為 非政府組織和科學家們多年來一直警告說，海底採礦將使深海生態系統受到不可估量的損害，儘管這些損害目前尚難以評估。加拿大、澳大利亞、比利時、巴西和其他國家都堅持認為，沒有嚴格的規則就不能開始採礦。墨西哥代表馬塞利諾-米蘭達（Marcelino Miranda）昨天在會上堅持說："開始開發海底的條件並不存在"。

包括法國，德國，智利以及瓦努阿圖等國在內的約15個國家則更明確地提出 "暫停 "或 "中止海底"開採。

不過，多個非政府組織仍然擔心國際海洋管理局在規章上的漏洞將為礦產開發企業提供可乘之機，非政府組織 "深海保護聯盟 "的艾瑪-威爾遜在閉幕式上警告說：“沒有健康的海洋，人類將變得 "像那些在船甲板上的魚一樣，掙紮着呼吸。”

迄今為止，國際海洋管理局僅僅將勘探合同授予科研中心和明確界定潛在礦藏區域的公司。

法新社指出，有關 鎳、鈷或銅的工業開採預計要到討論了近十年的採礦法通過後才會開始。

此外，三星和谷歌等企業已經明確表示他們不會使用深海開採所獲得的金屬原材料。