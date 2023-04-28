氣候變化：冰道融化正切割加拿大村莊與外界聯絡

加拿大

在加拿大北部，地球升溫的幅度是全球平均值的三倍。冰雪融化正在威脅偏遠地區與外界的聯絡。長期以來，冰道使卡車能夠將物資運往偏遠的村莊和鑽石礦工人。但是，隨着冰封時間不斷縮短，運輸冰道還能夠運營多久成為疑問，如何應對此一迫在眉睫的問題？

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加拿大北部偏遠地區數千公里的銀色冰帯，北極的寒冬凍結了河流與湖泊形成數千里的冰道使車輛在幾周內得以行使，數百輛卡車得以通行，隨着地球升溫這些脆弱的通道很可能不久消失。

三十年如一日Alex驅車冰道，他要向北部的鑽石礦運輸設備，運輸所有的必需品：食品，裝備。Alex要在冰道上行使12個小時，不需要特殊的輪胎但車速限制在25公里/小時，因為六噸重的卡車行使在一米厚的冰道上，稍有閃失後果就不堪設想。

冰道每年通車僅兩三個月，但是礦廠唯一獲得物資的途徑。這是加拿大最大的鑽石礦，該地區30%的GDP來自鑽石礦，是地區經濟的主要依賴。

Alex Peckman 負責監察冰的厚度，冰層的厚度至少需要78厘米才能夠在上面過車。這裡冰的厚度是110cm，但最近幾年他發現冰層越來越薄，冰道開通日日益延後。

加拿大北部比其他地區升溫幅度高三倍，專家認為當地位於氣候危機的前沿。2000年代，在這條路上

冰道開通的時間為70至80天，而2020年以來只能通行60至65天，而且使用期還在繼續縮短。

失去冰道對位於北極附近的村莊來說是一大威脅，因為這是他們與外界聯絡的唯一的方式。這個擁有三百人的村莊所有的物資都來自冰道運輸，其他時期交通運輸只能通過飛機，因為船隻在土地與湖泊縱橫交錯的地方無法行使。倘若沒有冰道這裡的人就會完全與世隔絕。當然，加拿大政府將不得不修建水泥公路與橋樑，以便為這些居民提供交通運輸途徑，不過，工程不僅將耗資數十億美元而且受到環保人士的反對。