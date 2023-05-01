香港民居驚現2米鱷蹤 料屬走私進口 團體促加強執法

香港/生態

香港新界區一個民居附近出現一條身長約兩米丶重35公斤的雌性暹羅鱷魚蹤影，經一個下午被漁護署人員生擒，送往海洋公園接受檢查和護理。香港近廿年來偶然會發現鱷蹤，但以這條最大。香港兩棲及爬蟲協會和專家更指出，鱷魚屬於瀕危物種，而暹羅鱷在野外幾乎絕跡，該鱷魚應是走私進口作非法飼養之用，反映走私問題仍然存在，促請部門加強打擊。

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被捕獲的暹羅鱷昨(4月30日)午在元朗八鄉錦上路蓮花地秀麗苑旁一處空地被一名女村民發現，警方接報到場後，發現鱷魚在一處滿布枯葉的空地停留不動，於是封鎖該地，其間，鱷魚在有人嘗試捕捉它時潛入附近溪澗。直至傍晚五時許，約十名漁護署人員到場，以套索將鱷魚索緊，拖出溪澗，再由警員用盾牌壓着它，而漁護署人員則用藍色膠布纏繞鱷魚嘴部及四肢，最後把它放入鐵籠送走。

附近村民表示，有人租用上址約2000平方呎土地，以鐵絲網分隔成不同空間來飼養不準入口的瀕危動物，包括孔雀和昨日發現的暹羅鱷。

漁護署發言人表示，暹羅鱷屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的動物物種，不可進行買賣，故不會發出進出口或管有的許可證；並會就此次事件與相關部門保持聯繫。

不同專家均估計，涉事的暹羅鱷應是非法進口，當中，香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院助理教授葛展榮指出，全港只有七條合法飼養的鱷魚，分別在海洋公園丶濕地公園及嘉道理農場供人觀賞。專家指出，暹羅鱷在野外幾乎已經絕跡，目前大部分屬人工飼養，主要是取其皮肉或供人觀賞。

連昨日發現的暹羅鱷，香港近二十年共發現五次鱷蹤。香港兩棲及爬蟲協會發言人指出，香港近年平均幾年就會發現鱷魚，反映走私問題仍然存在，希望相關部門加強打擊。嶺南大學科學教研組助理教授宋亦希亦指出，事件反映香港對鱷魚丶毒蛇等瀕危生物的監管及執法不足，網上更有非法動物買賣活動，促請當局加派人手監察。

在過往五次發現的鱷魚，多是約1呎的小鱷，較大和最為人津津樂道的，是2003年的小灣鱷，在與澳洲和本地專家「捉迷藏」七個多月後，被漁護署以土法制伏，於是這條身長1米多丶重19.5公斤的小灣鱷先暫居嘉道理農場，後經有1600個提名的全港市民命名比賽，以「貝貝」之名，於2006年遷入濕地公園的「貝貝之家」，一直至今。