澳大利亞關閉最老舊燃煤電廠

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生態 – 澳大利亞的煤炭資源充沛。但為了減少碳痕跡，當局仍然開始着手關閉燃煤電廠。澳大利亞尋求發展成為一個可再生能源的超級強國。

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據本台法廣（RFI)法文網報導，澳大利亞最老舊的燃煤發電廠，在運行了50多年後，已於上星期五（2023年04月28日）徹底關閉。出於為了減少碳足跡（即碳耗用量）和盈利上的需要，關閉燃煤電廠的步伐被加快了。但在相關地區，煤炭目前仍是地方經濟發展的動力。加速放棄燃煤發電的作法引起強烈的擔憂。

--澳洲尋求發展成為一個可再生能源超級強國-

本台法廣（RFI)通訊員格雷戈里（Grégory Plesse）發自悉尼（Sydney）的消息說，關閉新南威爾士州Liddell的這座燃煤發電廠只是澳大利亞結束煤電強勢的一個開端。在此勢頭下，澳洲最大的燃煤電廠（Eraring）將於2025年之前被關閉，比原定的規畫提前了7年。這座燃煤發電廠佔澳大利亞全國二氧化碳排放量的3%。

RFI Image Archive / Australie: fermeture de la plus ancienne centrale à charbon. Ici, la centrale électrique de Liddell, une centrale thermique alimentée au charbon près de Muswellbrook dans la vallée de Hunter, en Australie, le 2 novembre 2021. (illustration) AP - Mark Baker / RFI Image Archive

另外，還有6座燃煤電廠將於2035年之前被關閉。這既是出於澳大利亞政府想要發展成為可再生能源超級強國意願之需，也是因為盈利銳減。

--澳大利亞政界仍有擔心會影響地方上的就業-

臨近這座燃煤發電廠的小城辛格萊頓（Singleton），人口過萬。該城的市長表示，可再生能源領域，在建造階段可以創造就業。但從長期而言，一旦項目開始運營，就很少了。

RFI Image Archive / Une centrale électrique à charbon australienne à Singleton (image d'illustration). AFP - SAEED KHAN / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網指出，當地礦工們的就業目前沒有受到威脅。儘管，國際能源署（AIE-Agence Internationale de l'Energie）和政府間氣候變化專門委員會（GIEC-Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat）提出了建議，但澳大利亞工黨不反對開發新的煤礦，那怕開採期限超過2050年。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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