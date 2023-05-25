非洲的海運業去碳化發展機遇

RFI專欄 / 非洲經濟

國際 – 在非洲，海運業正在為可持續發展尋求去碳化。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）在本周二和本周三兩天的系列報道內容。西非國家加納海事局（autorité maritime）的一名環境問題官員，和歐洲的法國與丹麥海運業內人士分別接受了本台法廣（RFI）法語記者的採訪。為了生態體系的可持續發展，海運業內提出了建立海上貨物綠色走廊的想法。還有，除了採納新科技之外，部分專家甚至認為，海運業的去碳化也許需要改變消費方式，減少海上貿易。

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本台法廣（RFI）法文網2023年05月22日星期二和05月23日星期三兩天，在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出記者夏洛特（Charlotte Cosset）的系列報道，採訪了海運界人士，探討深受氣候變化影響的非洲海運業，如何實現去碳化。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI在周二上網的採訪節目法文標題為：[Le secteur maritime en Afrique en quête de décarbonation （1/2）]，換做中文可被譯作[尋求去碳化的非洲中的海運業（1/2）]。而周三上網的採訪節目法文標題則是：[Décarbonner le secteur maritime en Afrique, une opération coûteuse mais vecteur d'opportunités （2/2）]，換做中文可被譯作[非洲中的海運行業去碳，行動成本高昂但承載機遇]。下面做綜合性的簡介，以供分享。

-- 加納的特馬港入列非洲海運業當前去碳化前鋒 -

在本台法廣RFI法文網上«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這一系列報道首先介紹說，海運是全球溫室氣體排放的第二大行業，排在能源業之後，但多過工業，佔全球溫室氣體排放量的25%。處於海上貿易交流中心的非洲大陸，深受氣候變化之苦，去碳化現已被提上了日程。西非國家加納是當前的表率之一。

RFI Image Archive / L’Europe veut proposer un nouveau partenariat à l’Afrique. Elle suggère une enveloppe de 150 milliards d’euros pour participer au développement de l’Afrique. Ici, Renforcer les liens économiques Afrique-Europe, mais pas à n’importe quel prix. (Photo d'illustration) © Getty Images - Maskot / RFI Image Archive

加納海事局（autorité maritime）一名負責環境問題的官員在採訪中介紹說，在該國的特馬港（Tema）,現已安置了港口可持續系統，使用清潔能源用於基礎設施。靠港的船隻，可使用特馬港內的可持續電力設施，而不是化石燃料。該國還會對靠港船隻進行嚴格檢查。

-- 丹麥海運大船東為減少溫室氣體排放訂購新船 -

總部在丹麥首都哥本哈根的埃彼穆勒-快桅集團（Maersk）是全球最大的船東之一，其目標是要在2040年之前，依靠科技，控制住碳排放。這家海運大企業調整了其近700艘船隻靠港的電力系統。

RFI Image Archive / Maersk est l’un des principaux armateurs mondiaux. Avec un objectif de neutralité carbone dès 2040, l’entreprise mise essentiellement sur la technologie. Ici, une image de Maersk. (illustration) © RFI Archive

該企業負責西非和中非事務的主管接受了採訪。他表示，該企業的大部分溫室氣體排放是由於船隻。該公司現已訂購了19艘，使用生物甲醇（bio-méthanol）為燃料，對氣候中性的新船。這樣的船隻造價成本高出8%到12%。

-- 法國布列塔尼船企指出風帆貨輪具有去碳優勢 -

法國北部，風帆海運企業TOWT提出了使用風帆貨輪的一項新倡議。該公司正在建造兩艘長81米的風帆貨輪，運輸量可超1000噸。在所有發動機停止的情況下，航速可過11節，相當於每小時20多公里，實現去碳率90%。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一系列報道最後提到，除了技術上調整之外，部分專家甚至認為，海運業的去碳化也許需要改變消費方式，減少海上貿易。業內參與方認同，為了生態體系的發展，需要建立用於海上貨物綠色走廊的想法。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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