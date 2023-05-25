RFI專欄 / 非洲經濟

非洲的海運業去碳化發展機遇

國際 – 在非洲，海運業正在為可持續發展尋求去碳化。這是本台RFI法語«非洲經濟»專欄節目（Chronique Afrique Economie）在本周二和本周三兩天的系列報道內容。西非國家加納海事局（autorité maritime）的一名環境問題官員，和歐洲的法國與丹麥海運業內人士分別接受了本台法廣（RFI）法語記者的採訪。為了生態體系的可持續發展，海運業內提出了建立海上貨物綠色走廊的想法。還有，除了採納新科技之外，部分專家甚至認為，海運業的去碳化也許需要改變消費方式，減少海上貿易。

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RFI Image Archive / Comment décarbonner le secteur maritime en Afrique ? Le Ghana est l’un des pays montrés en exemple dans le secteur. Dans le port de Tema, un système portuaire durable pour des infrastructures qui utilisent des énergies propres. Ici, une phone d'Accra, Ghana. (illustration) RFI專欄/非洲經濟：非洲的海運業去碳化發展機遇。
RFI Image Archive / Comment décarbonner le secteur maritime en Afrique ? Le Ghana est l’un des pays montrés en exemple dans le secteur. Dans le port de Tema, un système portuaire durable pour des infrastructures qui utilisent des énergies propres. Ici, une phone d'Accra, Ghana. (illustration) RFI專欄/非洲經濟：非洲的海運業去碳化發展機遇。 © CC - Elegent Machines/ RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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本台法廣（RFI）法文網2023年05月22日星期二和05月23日星期三兩天，在«非洲經濟»專欄里（Chronique Afrique Economie）刊出記者夏洛特（Charlotte Cosset）的系列報道，採訪了海運界人士，探討深受氣候變化影響的非洲海運業，如何實現去碳化。

Image RFI - Chronique Afrique Economie
FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台RFI在周二上網的採訪節目法文標題為：[Le secteur maritime en Afrique en quête de décarbonation （1/2）]，換做中文可被譯作[尋求去碳化的非洲中的海運業（1/2）]。而周三上網的採訪節目法文標題則是：[Décarbonner le secteur maritime en Afrique, une opération coûteuse mais vecteur d'opportunités （2/2）]，換做中文可被譯作[非洲中的海運行業去碳，行動成本高昂但承載機遇]。下面做綜合性的簡介，以供分享。

-- 加納的特馬港入列非洲海運業當前去碳化前鋒 -

在本台法廣RFI法文網上«非洲經濟»專欄(Chronique Afrique Economie)的這一系列報道首先介紹說，海運是全球溫室氣體排放的第二大行業，排在能源業之後，但多過工業，佔全球溫室氣體排放量的25%。處於海上貿易交流中心的非洲大陸，深受氣候變化之苦，去碳化現已被提上了日程。西非國家加納是當前的表率之一。

Image RFI Archive - Europe et Afrique
RFI Image Archive / L’Europe veut proposer un nouveau partenariat à l’Afrique. Elle suggère une enveloppe de 150 milliards d’euros pour participer au développement de l’Afrique. Ici, Renforcer les liens économiques Afrique-Europe, mais pas à n’importe quel prix. (Photo d'illustration) © Getty Images - Maskot / RFI Image Archive

加納海事局（autorité maritime）一名負責環境問題的官員在採訪中介紹說，在該國的特馬港（Tema）,現已安置了港口可持續系統，使用清潔能源用於基礎設施。靠港的船隻，可使用特馬港內的可持續電力設施，而不是化石燃料。該國還會對靠港船隻進行嚴格檢查。

-- 丹麥海運大船東為減少溫室氣體排放訂購新船 -

總部在丹麥首都哥本哈根的埃彼穆勒-快桅集團（Maersk）是全球最大的船東之一，其目標是要在2040年之前，依靠科技，控制住碳排放。這家海運大企業調整了其近700艘船隻靠港的電力系統。

Image RFI - Maersk
RFI Image Archive / Maersk est l’un des principaux armateurs mondiaux. Avec un objectif de neutralité carbone dès 2040, l’entreprise mise essentiellement sur la technologie. Ici, une image de Maersk. (illustration) © RFI Archive

該企業負責西非和中非事務的主管接受了採訪。他表示，該企業的大部分溫室氣體排放是由於船隻。該公司現已訂購了19艘，使用生物甲醇（bio-méthanol）為燃料，對氣候中性的新船。這樣的船隻造價成本高出8%到12%。

-- 法國布列塔尼船企指出風帆貨輪具有去碳優勢 -

法國北部，風帆海運企業TOWT提出了使用風帆貨輪的一項新倡議。該公司正在建造兩艘長81米的風帆貨輪，運輸量可超1000噸。在所有發動機停止的情況下，航速可過11節，相當於每小時20多公里，實現去碳率90%。

Image - RFI - Afrique Economie
RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一系列報道最後提到，除了技術上調整之外，部分專家甚至認為，海運業的去碳化也許需要改變消費方式，減少海上貿易。業內參與方認同，為了生態體系的發展，需要建立用於海上貨物綠色走廊的想法。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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