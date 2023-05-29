迫在眉睫的挑戰 全球代表在巴黎就反塑料污染條約談判

反對塑料污染國際會議/巴黎

來自175個國家的代表聚集在巴黎聯合國教科文組織總部，從周一5月29日開始到6月2日就起草一份應對塑料污染的全球條約進行密集討論談判。

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這是國際談判委員會五次會議中的第二次會議，目的是達成一項涵蓋塑料整個生命周期的歷史性協議。法新社指出，這是一個 "巨大的 "但 "並非不可逾越的 "挑戰。

塑料污染規模空前，幾乎無處不在，反對塑料污染已經成為亟待解決的環境與健康問題。每年全球生產4.6億噸的塑料，只有不到10%被回收利用。三分之二最終會流入環境中或動物的胃裡。來自碳氫化合物、化石燃料的塑料垃圾污染着海洋底部、山上、進入（動物）胃裡，而塑料廢物微纖維在人類生物體內被發現，塑料微粒子已經在人類血液或母親的乳汁或胎盤中被檢測到。因此當務之急就是在全世界範圍內大規模減少塑料生產。

本周在巴黎這裡的談判的目的就是尋求達成一個有約束力的條約。很明顯，這不是一個直接停止塑料生產的問題。因為這即非常複雜，也在經濟上也不現實。因為塑料是世界上幾個經濟體的基礎，比如生產塑料的大巨頭。有約束力的決定可引導世界各國組織去塑料化，以實現更可持續、更負責任的塑料生產。

今年4月，在日本的七國集團回憶制定了到2040年將塑料排放到環境中的目標，即減少到零。因此，在願望和找到一個有約束力的框架的願望之間，這將是本周在巴黎教科文組織召開的首腦會議的挑戰。

路透社報道，主持談判的聯合國環境規畫署（UNEP）已經公布了一項計畫，到2040年將塑料垃圾減少80%。它提出了三個關鍵的行動領域：重複使用、回收利用和將塑料包裝轉為替代材料。但一些環保組織批評了該計畫，理由是它側重於廢物管理，他們認為這是對塑料和石化行業的一種讓步。

在周一於巴黎舉行的打擊塑料污染的談判開始之前，已經有兩個陣營發出不同的觀點：一個想要限制塑料生產的人和石化行業，另一個陣營傾向於將回收作為廢物問題的解決方案。

國際消除污染物網絡的科學顧問卡勒松說："要真正解決塑料危機，需要對塑料中的化學品進行全球控制，並大幅減少塑料生產。通過一個名為 "塑料循環性全球合作夥伴 "的新團體，該行業正在推動機械和化學回收。