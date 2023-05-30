減低塑料污染：回收是杯水車薪？

聯合國/塑料公約

在巴黎召開的減低塑料污染公約談判5月30日進入第二天，公約內容的具體談判依然因為各國在議事規則上存在嚴重分歧而遲遲未能啟動。

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記者在會議現場觀察到，所有出席會議的環保組織都呼籲即將達成的公約必須帶有減低塑料生產的條款。綠色和平北京辦公室的項目負責人李碩也向法廣重複了綠色和平總部的立場，倘若不立即減少塑料生產，就無法遏止塑料污染。

法國總統馬克龍在會議開幕大會上重申了減少新塑料生產的絕對緊迫性。他說："首要目標必須是減少新塑料的生產，儘快禁止污染最嚴重的產品—如一次性塑料--和對健康最危險的產品"。如果不從源頭上減少生產，"世界將無法管理塑料廢物的數量和防止污染"。包括歐盟在內的五十多個國家組成的雄心聯盟也呼籲公約不應該僅僅注重處理塑料垃圾。最新加入聯盟的日本、加蓬和毛里求斯力求共同推動談判，面對來自美國、中國和沙特阿拉伯等國家的阻力。上述國家在其石化行業的壓力下，正在倡導回收和更好的廢物管理，作為解決塑料污染方案。不過，經合組織警告說，倘若沒有任何改變，到2060年，全球塑料產量將增加三倍，達到每年12億噸，塑料垃圾產量也將增加三倍，達到10億噸。非政府組織Surfrider基金會的Diane Beaumenay-Joannet認為，"即使世界上每個國家都有必要的基礎設施，也無法處理這麼多的塑料垃圾"。

塑料回收昂貴、耗能而且污染

根據經合組織（OECD）的數據，塑料回收僅僅只佔塑料生產的9%，到2060年也不會超過17%，它遠非靈丹妙藥：它昂貴、耗能、污染，而且並不是毫無止境。塑料回收成為塑料生產廠家繼續生產的借口。

法國生態轉型部長克里斯托夫-貝丘5月27日在正式談判前由法國組織的部長級峰會上警告說。如果在提高回收率的同時增加產量，那麼，將在解決這個問題上退步了。因此，首先必須減少生產，其次必須增加回收的比例。

法國和其他高雄心聯盟成員國的聲音是否會被聽到？從談判目前的進展來看很難預料，而且聯合國環境大會在2022年制定的框架決議中，完全沒有提到減少塑料生產的條款，而僅僅是促進其 "可持續生產和消費"。

塑料垃圾用來鋪路是好主意？

法國媒體駐印度特約記者此前報道印度某地將塑料垃圾用來堆建公路的消息，類似的措施被當地政府認為是變廢為寶的一大好主意，不過，有環保人士擔心塑料回收過程中會釋放有毒化學物質。聯合國環境署的專家Liorenc Mila Canals也在接受法廣採訪時強調指出，必須特別警惕類似的表面看來是雙贏的措施，因為首先塑料垃圾中含有大量的可能有毒的化學物質，其次，這些鋪在路上的塑料會逐漸在壓力與高溫下融化分解，變成微小的塑料微粒，污染土壤與空氣，其中的化學物質會對人體健康構成危害。所以，對他來說，這是比回收更加糟糕的方法。