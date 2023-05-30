聯合國減塑公約談判進展艱難：多數或全體表決議事規則上分歧重大

聯合國/塑料公約

為其一周的聯合國減低塑料污染公約談判5月29日在聯合國教科文組織位於巴黎的總部拉開帷幕，周一的談判剛剛啟動就撞礁擱淺，先是在選舉區域代表國時俄羅斯代表與烏克蘭代表相持不下，之後，在是否繼續使用第一輪談判中所使用的多數表決制問題上，聯合國成員國逐漸分成兩大陣營，以俄羅斯，伊朗，中國，印度等金磚國家以及沙特阿拉伯等海灣石油國家為首的國家要求明確表決程序，推翻一輪談判時使用的多數表決制，而包括塞內加爾，歐盟，美國，以及多個美洲國家在內的大多數國家則呼籲繼續多數表決制以儘快推動談判的進展。會場氣氛日益緊張，中方代表的發言直接對大會主席與秘書施加壓力。

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跟蹤談判的法國可持續發展與國際關係學院（IDDRI）的專家Lucien Chabason向法廣表示，聯合國成員國所分成的兩大陣營同此前有關烏克蘭的聯大表決陣營頗為類似，反對使用三分之二多數表決制的國家基本上是同一些國家。國際環境法中心環境與健康項目負責人David Azoulay先生則更是擔憂沙特阿拉伯等產油國家利用全體表決制阻止談判的進行。他說，最近幾十年來許多重要的涉及保護環境的公約都是通過多數表決制達成的，那些對公約持有保留的國家可以延遲簽署公約，但至少不會阻止別的有雄心的國家通過公約。

周一的大會由於缺乏翻譯依然有十多個國家的代表未能發言，今天的會議是否能夠突破議事規則難關進入談判正題，難以預測。

而對聯合國大會談判現場的許多非政府組織觀察團來說，減低塑料污染已經是刻不容緩，當務之急是必須從源頭上減少生產，必須徹底停止生產一次性使用的塑料產品，提高塑料回收，儘管由於塑料回收率較低對許多專家來說，回收的問題是一個假命題。

上個周末在聯合國大會召開的前夕，日本，毛里求斯以及加篷三國加入了已經有五十多個成員國組成的高雄心聯盟，在減塑議題上比較保守的日本的加入為談判帶來了積極的因素，不過，由於，美國與中國這兩大塑料生產與消費國都拒絕就減低塑料生產作出承諾，這不盡使談判的進展步履維艱，而且也使可能達成的公約的有效性受到質疑。

剛果環保者 ： 當務之急是發達國家停止向貧困出口塑料垃圾

而對來自非洲的環境活動人士來說，最受到塑料污染的貧窮國家的當務之急是發達國家停止向貧困國家出口他們的塑料垃圾，來自剛果民主共和國的環保人士John Ciza向法廣表示，他們向自己國家的政府多次提出停止進口塑料垃圾的呼籲，但是，同許多貧困國家一樣，官員的腐敗往往比污染更為可怕。他還對大會討論的為貧困國家提供資金設施投資塑料回收的議題評論說，這並不是解決問題的辦法。他還針對美國與中國等國的立場評論說，發展經濟倘若對民眾的生命構成威脅那就毫無意義。

自剛果民主共和國的環保人士John Ciza在聯大會場，2023年5月29日。 © 法廣

美中塑料生產佔全球一半

同氣候談判類似，缺乏美中兩國的積極參與，談判就難於取得實質性的進展。中國代表在聯大會場的講話中強調：“此文書能否順利達，成並得到全面有效實施，在很大程度上取決於各方能否在資金、技術和能力建設等發展中國家和經濟轉型國家普遍關心的問題上達成共識。我們呼籲發達國家拿出政治意願、承擔應有責任，為發展中國家和經濟轉型國家提供充足的資金支持”。而對減低塑料污染的關鍵，減低塑料產品的生產卻隻字未提。去年在埃及舉行的第27屆氣候峰會上，中國展館曾經舉行了一個以竹代塑的主題會議並且展出了相關的產品，但是，相關生產並沒有推動，在中國，一次性塑料口袋依然比比皆是，而最先禁止使用塑料口袋的非洲的盧旺達與肯尼亞等貧困國家，減低塑料的阻力並不來自經濟壓力，而是缺乏政治意願。

而在美國方面，美國官方代表團在會場表現底調，與媒體保持距離，在會場的非政府組織則是抨擊來自石油與化工等集團的壓力，美國GAIA非政府組織的科學與政策項目負責人Neil Tangri向法廣表示，在全世界都傾向於減低塑料生產的年代，美國卻是反其道而行之，最近幾年來新增建了一百三十多家塑料廠家，而且美國向墨西哥，洪多拉斯以及加拿大等國出口大量的塑料垃圾，美國並不是有關限制塑料垃圾出口的巴塞爾公約的簽署國，所以，他認為或許美國應該首先從限制出口着手。他也反對美國在本土用焚燒的方式解決塑料垃圾的措施，因為這會釋放大量的有毒氣體，污染環境，所以，打擊塑料污染最有效的方式是減低生產。

加州的非政府組織太平洋環境署（Pacific Environment）的塑料項目經理Chen Xuejing 女士，2023年5月29日。 © 法廣

來自加州的非政府組織太平洋環境署的塑料項目經理Chen Xuejing 女士向記者表示，作為美國的非政府組織，他們自然敦促政府減低塑料生產，因為中美兩國佔了全球一半，他們在背後敦促美國加入高雄心聯盟，她也坦誠石油化工集團的壓力太大，所以，他們呼籲對這些集團關閉會場的大門。她還樂觀地認為美國政府真正的立場應該更為積極，因為有消息說，公約之所以必須在2024年年底之前達成，其部分原因是拜登總統期待在任期結束之前簽署公約。