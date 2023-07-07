90多家NGO致函英國首相呼籲遵守融資承諾

英國/氣候

英國有90多個非政府組織7月7日聯名致函英國首相，要求他履行英國此前作出的氣候融資的承諾。

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90多個英國以及國際公民社會團體-，涵蓋氣候和自然、人道援助、發展、工會和殘疾人組織等等共同致函首相里希-蘇納克，要求他兌現英國從2021年起在五年內提供116億英鎊的氣候融資承諾，確保英國在2019年的承諾得以兌現。

此前有報道稱，英國政府正在考慮放棄這一承諾，原因是新冠疫情以及烏克蘭戰爭給政府帶來的財政負擔。

公開信寫道： 上周氣候變化委員會透露，英國在實現其減排承諾上已經偏離了軌道，而現在又有報道說，英國政府也可能違背其在氣候融資方面的承諾。

而當英國的化石燃料公司享受着破紀錄的利潤時，世界不可能相信英國無法承擔將其GDP的0.5%的來為解決貧困、自然退化以及氣候變化的全球努力作出貢獻。

氣候行動網絡執行董事Tasneem Essop，就此表示：“大家都記憶猶新，發達國家在哥本哈根峰會作出的1000億美元的承諾在到期三年後仍未兌現。而氣候危機的規模和速度都在升級，適應、緩解和解決損失和損害所需的資金也成倍增加。富國不能選擇放棄他們的公共財政承諾。因為他們有能力通過對化石燃料污染者、公司和超級富豪徵稅來籌集這些資金。現在是付錢的時候了。"

巴西氣候觀察組織執行秘書Marcio Astrini強調指出："英國威脅要放棄其承諾是一個可怕的預兆。它可能會為其他發達國家開了一個先例。英國必須履行格拉斯哥的承諾，在氣候方面發揮領導作用。

此外，本周五是瑞典氣候女孩頓博舉行氣候罷課以來的第255周。頓博在推特上呼籲歐洲議會議員下周三支持投票表決《自然恢復法》，她說不能夠繼續貪婪地開採礦藏犧牲自然了。