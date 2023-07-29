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塞內加爾首都海濱現有毒微藻

西非 – 在西非國家塞內加爾首都達喀爾的一個濱海區，不僅只是當地民眾，那怕是途徑這裡的路人或水中的泳者都會有可能出現流感的癥狀。法國科研人員現已對這種奇怪的現象給出了科學的解釋，確認是由於水中有毒微藻所造成的。

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RFI Santé / Sénégal : les microalgues de type Ostreopsis, cause de symptômes grippaux sur le littoral de Dakar. Un phénomène saisonnier, désormais bien identifié par l’IRD - Institut de Recherche pour le Développement. (illustration)
RFI Santé / Sénégal : les microalgues de type Ostreopsis, cause de symptômes grippaux sur le littoral de Dakar. Un phénomène saisonnier, désormais bien identifié par l’IRD - Institut de Recherche pour le Développement. (illustration) © Courtesy of IRD / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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-- 法國科研人員破解達喀爾神秘現象 -

據本台法廣（RFI）法文網報道，喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽等等，這些都是塞內加爾首都阿爾馬迪斯海濱路（la corniche des Almadies）附近居民、漁民和遊客在最近幾天抱怨出現的流感癥狀。原因現在揭秘，這是由於海水中的有毒微藻密度過量。這種現象在達喀爾沿岸反覆出現。

Image RFI - Sénégal - Dakar
RFI Image / Sénégal : le quartier des Almadies, à Dakar, au Sénégal, une photo prise en novembre 2018. (illustration) Assane Diop/RFI

本台法廣（RFI）通訊員夏洛特（Charlotte Idrac）2023年07月29日星期五發自達喀爾（Dakar）的消息說，在阿爾馬迪斯海濱路（la corniche des Almadies），那怕只是在路邊散步或在水邊泡澡，都會突然出現流感癥狀。這種季節性現象的起因如今已被法國發展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的科研人員破解。

-- 這種現象並不只是發生在塞內加爾 -

專家解釋說，人們正面對有毒微藻的一次大爆發，這是一種卵形有毒微藻(microalgue)。每年夏季和冬初，當它的密度過大，就會釋放出生物毒素，隨風飄散。當地所有的居民都有可能被感染。它不致命，但會造成類似流感癥狀的耳鼻喉科問題。

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RFI Image / Sénégal : un groupe Orchestra a effectué son concert dans un restaurant de la corniche des Almadies à Dakar. (illustration) © Théa Ollivier/RFI

本台法廣（RFI）法文報道指出，這種現象在世界其它地方也能被觀察得到，比如，在法國的巴斯克海岸。科學界認為，對身體健康的人而言，這種現象的風險很小。但法國發展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的海洋專家指出，需要開展深度的研究。推動科研了解這種藻類的影響，觀察人類尚不知道毒性的其它藻類。那將可能幫助人們做出經濟評估，了解它們的影響。

-- 海洋污染未來可能會加重影響環境 -

La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer au pied de la colline des Mamelles provoque la grogne des restaurateurs du littoral et l’inquiétude des pêcheurs de la zone.
La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer au pied de la colline des Mamelles provoque la grogne des restaurateurs du littoral et l’inquiétude des pêcheurs de la zone. © RFI/Théa Ollivier

法國發展研究院(IRD）的研究人員表示，海洋污染，尤其是水域內的衛生問題，這些都是“加重因素”，未來有可能會造成這一現象的加劇。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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