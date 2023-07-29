塞內加爾首都海濱現有毒微藻

RFI社會 / 公共衛生

西非 – 在西非國家塞內加爾首都達喀爾的一個濱海區，不僅只是當地民眾，那怕是途徑這裡的路人或水中的泳者都會有可能出現流感的癥狀。法國科研人員現已對這種奇怪的現象給出了科學的解釋，確認是由於水中有毒微藻所造成的。

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-- 法國科研人員破解達喀爾神秘現象 -

據本台法廣（RFI）法文網報道，喉嚨痛、流鼻涕、咳嗽等等，這些都是塞內加爾首都阿爾馬迪斯海濱路（la corniche des Almadies）附近居民、漁民和遊客在最近幾天抱怨出現的流感癥狀。原因現在揭秘，這是由於海水中的有毒微藻密度過量。這種現象在達喀爾沿岸反覆出現。

RFI Image / Sénégal : le quartier des Almadies, à Dakar, au Sénégal, une photo prise en novembre 2018. (illustration) Assane Diop/RFI

本台法廣（RFI）通訊員夏洛特（Charlotte Idrac）2023年07月29日星期五發自達喀爾（Dakar）的消息說，在阿爾馬迪斯海濱路（la corniche des Almadies），那怕只是在路邊散步或在水邊泡澡，都會突然出現流感癥狀。這種季節性現象的起因如今已被法國發展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的科研人員破解。

-- 這種現象並不只是發生在塞內加爾 -

專家解釋說，人們正面對有毒微藻的一次大爆發，這是一種卵形有毒微藻(microalgue)。每年夏季和冬初，當它的密度過大，就會釋放出生物毒素，隨風飄散。當地所有的居民都有可能被感染。它不致命，但會造成類似流感癥狀的耳鼻喉科問題。

RFI Image / Sénégal : un groupe Orchestra a effectué son concert dans un restaurant de la corniche des Almadies à Dakar. (illustration) © Théa Ollivier/RFI

本台法廣（RFI）法文報道指出，這種現象在世界其它地方也能被觀察得到，比如，在法國的巴斯克海岸。科學界認為，對身體健康的人而言，這種現象的風險很小。但法國發展研究院(IRD-Institut de Recherche pour le Développement)的海洋專家指出，需要開展深度的研究。推動科研了解這種藻類的影響，觀察人類尚不知道毒性的其它藻類。那將可能幫助人們做出經濟評估，了解它們的影響。

-- 海洋污染未來可能會加重影響環境 -

La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer au pied de la colline des Mamelles provoque la grogne des restaurateurs du littoral et l’inquiétude des pêcheurs de la zone. © RFI/Théa Ollivier

法國發展研究院(IRD）的研究人員表示，海洋污染，尤其是水域內的衛生問題，這些都是“加重因素”，未來有可能會造成這一現象的加劇。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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