法國老專家談對非洲蛇的研究

RFI專訪 / 非洲嘉賓

法國 – 世界上約有3000多種蛇類，其中因其毒液可能造成嚴重傷害而被列為重點的有250來種，分布在全球160個國家，主要發生在熱帶和亞熱帶地區的發展中國家。世界衛生組織（OMS）曾指出，每年有近270萬人因蛇咬傷而入院，其中大約8萬到14萬人因此喪生，另有大約40萬人被迫截肢或是落下終身殘疾。撒哈拉沙漠以南的非洲、亞洲的熱帶地區、新幾內亞，以及美洲中南部都是蛇咬傷的高發區。世衛組織有一項全球戰略，旨在到2030年使全球蛇咬傷的致死致殘率下降50%。熱衷於研究蛇毒性的一名法國瘧疾專家日前接受了本台法廣（RFI）法語[非洲嘉賓]欄目（Invité Afrique）記者的專訪。據其觀察和研究，275種蛇中僅50來種具有潛在危及生命的咬傷。

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本台法廣（RFI）2023年08月06日星期天在法語«非洲嘉賓»專欄中（Chronique Invité Afrique）刊出記者克里斯蒂娜（Christina Okello）的一篇專訪。這一訪談的對話人法國瘧疾專家特拉普醫生（Dr. Jean-François TRAPE），現已74歲。他曾擔任法國發展研究院(IRD-Institut de recherche pour le développement) 的主任。

RFI Image / Chronique Invité Afrique. 法廣電台“非洲嘉賓”專欄 © Studio Graphique FMM

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：«Seule une cinquantaine de serpents sur 275 ont une morsure potentiellement mortelle»。換做中文可被譯作«275種蛇中只有50來種有危及生命的咬傷»。下面是簡介以供分享。

-- 法國學界前輩持之以恆的探索精神 -

本台法廣（RFI）«非洲嘉賓»專欄（Chronique Invité Afrique）的這一訪談首先提到，法國瘧疾專家特拉普醫生（Dr. Jean-François TRAPE）的研究重點不是蚊子，而是爬蟲類動物：蛇。

Moustique-tigre (Aedes albopictus), vecteur du chikungunya et de la dengue. (Photo : Michel Dukhan/ IRD)

為了研究和教學之需，他一生中用了40多年，走訪非洲30多個國家。上個月他出版了一部科普書籍，法文書名為«Guide des serpents d'Afrique occidentale, centrale et d'Afrique du Nord»，中文可被譯作：«非洲西、中、北部蛇類指南»。

-- 法國專家一生髮現了30個新蛇品種 -

法國學者特拉普醫生（Dr. Jean-François TRAPE）的這部著作是迄今為止對非洲相關區域內蛇類最完整的一個統計。書中記錄了370多種蛇類。他在這一專訪中介紹說，他對蛇的愛好，早於法國發展研究院(IRD) 的創立。他那時還僅僅只是法國海外技術和科研辦（ORSTOM - Office de la recherche scientifique et technique outre-mer）的一名年輕研究員。這一科研機構是法國發展研究院(IRD) 的前生。

RFI Image Archive / Le serpent mamba noir, un des serpents les plus dangereux d'Afrique. (illustration) Getty - Robert C Nunnington / RFI Image Archive

特拉普醫生（Dr. Jean-François TRAPE）總共採集了25000條蛇的樣本，其中有30多個為新發現的品種，之前不為科學界所了解。1980年他首次來到剛果共和國首都布拉柴維爾（Brazzaville）。和親友們晚飯時，有條蛇突然出現在餐桌旁。這天，他捕捉到了此生中的第一條剛果蛇。

-- 出書目的旨在提高大眾對蛇的認識 -

法國學者特拉普醫生（Dr. Jean-François TRAPE）說，他最初到的是剛果，之後又去了塞內加爾，然後，走了非洲20多個國家。他意識到民眾對蛇真的缺乏認識，包括在鄉村。他出這部科普書籍的目的是為了能夠提高認知。

RFI Image Archive / Programme d'appui à la recherche en réseau en Afrique. (IRD - Institut de Recherche pour le Développement) IRD / RFI Image Archive

特拉普醫生（Dr. Jean-François TRAPE）在接受本台法廣（RFI）«非洲嘉賓»專欄（Chronique Invité Afrique）這個專訪的最後部分中指出，他對這部書最終能夠出版感到很高興。書中羅列了375種蛇，而且全部都配有彩色照片。對其個人而言，書中的每一條蛇都能勾起他的一段記憶。

（翻譯和編輯：法廣RFI電台 尼古拉）

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