福島核水排放日期公布前夕 日媒報“軟管”龜裂泄露

日本/福島/核水

日本經產大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）今天周一表示日本政府將於周二確定福島核處理水排放入海日期。共同社同日刊出福島核處理水“軟管”6月發現裂縫的消息。

東京電力公司 (TEPCO) 位於福島縣大熊市的福島第一核電站內儲存污水的水箱2023年1月20日。

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據法新社報道，日本經產大臣西村今天8月21日在新聞會上說："我們希望明天（周二）召開一次相關部長會議，在確認保障安全和補救日本漁業形象受損工作的進展之後，就開始對排水一事做出決定。

福島核電站運營商日本東電公司（Tepco）一位官員周一表示，在政府做出決定後"一到兩天"就可以開始排水。該公司計畫每天最多向太平洋排放50萬升水，並通過稀釋來降低氚水的放射性水平。

國際原子能機構（IAEA）今年7月批准了該項目，認為稀釋後的排放對人口和環境的影響"微不足道"，但日本漁民和中國等鄰國繼續反對。

軟管龜裂

據共同社8月21日報道，東電公司福島第一核電站今年6月從環繞處理水的儲罐圍堤內的積水中檢出了“活度高於正常值”的放射性物質。調查結果顯示，輸送處理水的軟管上有4.5厘米龜裂，致處理水發生外泄。不過外泄水並未流到圍堤以外。

該報道說，軟管的龜裂可能是在拆除包裝材料之際軟管被刀片畫傷，裂縫逐漸擴大。東電錶示今後將使用圓角剪刀和兩層軟管，防止再次發生問題，並稱，“實際排海之際將通過管道輸送，而不是軟管”。

據東電介紹，6月7日至9日為了檢查閥門，在儲罐之間進行了處理水輸送。在6月15日分析圍堤內蓄積的雨水，檢出每公升氚為3.3萬貝克勒爾、鍶90為9.8貝克勒爾。

涉事軟管為聚氯乙稀材質，龜裂約為4.5厘米。該軟管20日、21日也用於從其他儲罐中輸送處理水，圍堤內積水中檢出6.7萬貝克勒爾的氚，超過了6萬貝克勒爾的日本國家標準。不過，所有軟管均放置在圍堤內，因此外泄的水未流到圍堤外。

日本福島第一核電站在2011年3月11日的海嘯中遭受重創，飽和的廠區儲存了130 多萬噸水。

漁民反對立場不變--氚的影響

澳大利亞阿德萊德大學輻射專家托尼-胡克（Tony Hooker）告訴法新社，幾十年來，世界各地的核電站一直在向水中釋放氚，並未發現對環境或健康有任何影響。

不過，環保組織對日本的核水排海計畫提出了批評，綠色和平組織指責日本政府"淡化輻射風險"。

日本首相岸田文雄周日訪問福島第一核電站後，周一在東京會見了日本漁業代表坂本正信（Masanobu Sakamoto）。

岸田首相在會後解釋說，"我們要求理解排放這些水的必要性"，並認為，向海洋排放對於拆除電站的進展"至關重要"，而"福島的重建有賴於此"。

坂本先生對記者說："我們的立場沒有改變，我們仍然反對排水"，他向記者表示，他已告訴岸田首相，漁民將堅持這一立場。

坂本說："我告訴他，科學安全並不一定等同於社會安全感。他補充說："我們擔心一旦開始排放，產品的聲譽就會受到損害"。