生涯181次大三元 衛斯布魯克追平史上最多

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（法新社洛杉磯8日電） 美國職籃NBA華盛頓巫師隊球星衛斯布魯克，今天作客印第安納溜馬時締造生涯第181次大三元，追平傳奇球星羅伯森（Oscar Robertson ）1974年時所創紀錄，並列史上最多。

巫師經延長賽後133比132擒服溜馬，讓衛斯布魯克以贏球祝賀紀錄之夜；他最終繳出33分、19籃板、15助攻，也讓隊友畢爾（Bradley Beal）單場得50分相對黯淡。

湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）138次、過去有「大三元製造機」美譽的基德（Jason Kidd）107次，分居生涯最多大三元榜第3、第4。而衛斯布魯克2017年仍效力奧克拉荷馬雷霆時，就先以單季42次大三元，刷新羅伯森保有的41次紀錄。

本季轉戰巫師的衛斯布魯克，這個賽季目前已35次大三元，但有25次是出現於過去32場比賽，顯示這兩個月他已完全熱機。

衛斯布魯克賽後說：「哇，這真令人難以置信。我真的很幸福也很感謝，謝謝平紀錄這段旅程的每一個人。」

羅伯森是1960到1974的球員生涯締造181次大三元。衛斯布魯克最快10日作客亞特蘭大鷹隊時，就有機會刷新紀錄獨居史上最多大三元。

© 2021 AFP