生狗食是超級細菌來源？研究披露公衛威脅

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（法新社巴黎11日電） 提到「超級細菌」，大家常想到的場景就是醫院，但新研究顯示，家裡養的狗狗，也可能是超級細菌的源頭。

研究人員在多種狗狗生食中發現具抗藥性的細菌後，今天發出新聞稿警告「國際公衛危機」。他們即將發表於「歐洲臨床微生物學和傳染病學會」（European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases）的研究說，「喂狗生食的趨勢，或許會助長抗藥性細菌的擴散」。

人類和豢養的動物過度使用抗生素，導致近年來抗藥性日漸增加，另一份將在同場研討會上發表的研究則發現，抗藥性可能會在寵物狗和飼主間傳遞。

由葡萄牙波圖大學（University of Porto）團隊進行的研究分析包含14種冷凍生食在內的25個品牌55種狗食樣本，從中尋找腸球菌（Enterococci），結果發現所有生狗食都含具抗藥性的腸球菌，包括對linezolid這種最後手段抗生素具抗藥性的細菌。

腸球菌可以無害地存活在人體與動物腸道，但若跑到人體其他器官，可能就會帶來危險，也可能對抗生素產生抗藥性。

基因定序顯示，生狗食中具抗藥性的細菌，有些和英國、德國與荷蘭醫院患者身上發現的細菌同種。

研究人員福瑞塔斯（Ana Freitas）表示：「人類和狗密切接觸，加上這些被研究的品牌在不同國家的商業化，會對國際公衛構成威脅。」「歐洲當局必須對飼餵生狗食與狗食的製造可能帶來的公衛風險提高警覺，包括狗食成分的選擇以及衛生措施都須檢討。」

另一份研究則由葡萄牙另一支團隊進行，檢測80個家庭的飼主與動物，尋找帶有mcr-1基因的細菌。mcr-1 基因對colistin抗生素具抗藥性。

受試的126名人類身體健康，102隻寵物則一半有皮膚或尿道感染。

檢驗結果顯示，4名人類與8條狗對攜帶mcr-1基因的細菌呈陽性反應，還有兩個家庭的狗和飼主體內都發現這種抗藥基因。

團隊發出的新聞稿指出：「樣本基因分析顯示，這兩起案例的其中一例，出現寵物與飼主間抗藥基因的傳遞。」

新聞稿還說，團隊認為這種抗藥基因是從狗傳給人，讓人擔心寵物可能會散布對抗生素的抗藥性。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP