甫獲劇場界諾貝爾肯定 澳身障劇團將赴歐洲公演

（法新社澳洲吉朗1日電） 澳洲東南城鎮吉朗（Geelong）某個安靜的房間里，1群身障演員正在排演，為本月演出做準備。這將是他們贏得堪稱劇場界諾貝爾、人人稱羨的「國際易卜生獎」後，頭一次公演。

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「背靠背劇團」（Back to Back Theatre）是澳洲歷來唯一贏得250萬挪威克朗（26萬6000美元）「國際易卜生獎」的澳洲劇團，評選委員會表示，「背靠背劇團」「創造了21世紀劇院最讓人難忘的一些作品」。 「背靠背」所有演員都是所謂的「神經多樣性」（neurodiverse）人士（神經多樣性是將大腦差異視為正常現象而非缺陷的一種觀點），他們會展現非典型行為或想法模式，例如自閉症、注意力不足過動症（ADHD）等等。劇團不僅擁抱這些多樣性，更顛覆了觀眾的預設立場。 有自閉症的演員普萊斯（Scott Price）告訴法新社，「求學時期過得很辛苦，現在能夠得獎，真是非常榮幸」。他還說，這可能是「背靠背」得過的最大獎。

「背靠背劇團」本月將在澳洲和歐洲演出他們名為The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes的戲碼，歐洲之行將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後，他們首次的海外演出。

普萊斯2007年參加「背靠背」試鏡前從沒表演過，他坦言，一開始根本不想要這個工作。 但如今15年過去，事情有了巨大改變。 他說：「現在我是公眾人物，回不去了。」 「國際易卜生獎」不過是「背靠背」贏得的最新肯定，過去35年來，這個劇團打響了不吝於挑戰極限的名號，劇評常形容「背靠背」的作品挑釁，不怕讓觀眾不舒服。

藝術總監格拉德溫（Bruce Gladwin）說這些都是刻意設計，「有時（觀眾）覺得他們是被動的看戲，我們想試着把他們拉進表演里」。

「背靠背」1987年成立於吉朗，當時正逢澳洲身障人士離開收容設施回到社區之際，「背靠背」提供他們接近藝術的管道，也提供藝術工作機會。

根據中央統計局，澳洲只有不到1/3的身障人士擁有全職工作。

普萊斯形容自己是「神經多樣性」的倡議者，他想給普羅大眾的訊息再明確不過：「僱用更多身障人士」，「身障者若是全心投入，沒什麼難得倒他們」。

© 2022 AFP