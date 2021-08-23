田納西州暴洪至少22死 7月大雙胞胎慘遭衝走

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（法新社美國田納西州韋弗利市22日電） 美國南部田納西州部分地區降下破紀錄豪大雨，引發毀滅性洪患，有關當局今天表示，至少22人死亡、50人下落不明，並警告死亡人數恐將繼續攀升。

漢弗萊斯郡（Humphreys）警長戴維斯（Chris Davis）證實郡內有22人罹難，許多失蹤者住在水位漲得最快的地區。

警長辦公室一名調度員表示，有關當局已在這個地區挨家挨戶搜查。

若乾地區昨天下午和晚間降下高達430毫米的驚人雨量，引發大規模洪患。位於納希維爾（Nashville）以西約88公里的維佛里鎮（Waverly）災情尤其嚴重，數以百計房舍已經無法住人。

維佛里鎮鎮長佛瑞澤（Wallace Frazier）告訴「田納西人報」（The Tennessean），罹難者包括嬰兒與長者。「華盛頓郵報」報導，一對年僅7個月大的雙胞胎從父母懷中被洪水衝走，不幸喪命。

洪水將大樹連根拔起、重創房舍，鄉間道路、國道和橋樑都被大水衝毀，大規模停電影響了數以千計居民。社群媒體上的照片顯示，一排房屋幾乎淹沒在褐色的泥水中，車輛翻覆或堆疊在一起，路上滿是泥土和瓦礫。其中一張畫面顯示，有一個人坐在屋頂等待救援。

48歲災民鄧恩（Cindy Dunn）告訴田納西人報，當大水淹至1.8公尺高後，她和丈夫被困在閣樓里好幾個小時。救難人員將推土機的鏟鬥升到他們能夠爬出的窗戶旁，救了這對夫婦。

田納西州衛生部證實，截至今天下午3時，漢弗萊斯郡已通報16起與洪水相關的死亡事件。然而當局警告：「這只是初步數據，有待地方醫療官員進一步更新。」

漢弗萊斯郡警長戴維斯說，罹難者包括兩名幼童，他自己也在這場洪患中失去一個朋友。

他說，還有6名孩童下落不明，「這很艱難，但我們會熬過去」。

地方媒體報導，搜救行動今天仍在持續進行，救難人員正挨家挨戶尋找受害者或需要幫助的人。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP