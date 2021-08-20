男子威脅炸美國會遭逮 議員憂國內恐怖主義威脅

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（法新社華盛頓19日電） 美國國會大廈附近今天出現一名男子宣稱自己車上有炸彈，在與警方對峙4小時後投降就逮。這起事件引發國會議員恐慌，他們對於今年1月川普支持者攻擊國會事件餘悸猶存。

這名顯然是右翼極端分子的嫌犯，當局查出身分為來自北卡羅來納州的羅斯貝里（Floyd Ray Roseberry），當時他正從自己的卡車上在社群媒體開直播，抨擊總統拜登與民主黨人，揚言「革命」，同時抱怨美國政府和阿富汗政策。

當官員與美國聯邦調查局（FBI）探員與這名駕駛談判時，該棟建築大部分地區都被封鎖。警方表示，嫌犯手中似乎有引爆裝置。

這起戲劇化事件突然在4小時後宣告結束。

國會警察局長曼格爾（Thomas Manger）告訴記者：「他走出車外投降。靠近他的機動部隊直接將他拿下，沒有發生其他插曲。」

民主黨籍眾議員帕斯克雷爾（Bill Pascrell）在對峙期間嚴厲譴責嫌犯，顯現今年1月震撼國會的暴動事件創傷仍在。

他在推特上說：「一名右翼極端分子正威脅在美國國會大廈引爆炸彈。右翼的國內恐怖主義對美國每一個社區都是威脅。」

今年1月6日，前總統川普支持者闖進國會與警方發生衝突，目的是中斷拜登的勝選認證程序。事件發生至今已逾7個月，緊張情勢仍高。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP