男子自稱印地安酋長坐牛後代 新DNA技術證實關係

（法新社華盛頓27日電） 一名男子自稱是印地安最後酋長「坐牛」（Sitting Bull）的曾孫，科學家以「坐牛」的頭皮發綹進行DNA檢驗後，證實男子所言不虛。

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這是首度以基因證據證明歷史人物與現存後代的家庭關係，研究報告刊登於今天的「科學先端」（Science Advances）期刊中。

這是英國劍橋大學（University of Cambridge）教授維勒斯萊夫（Eske Willerslev）為首團隊與丹麥靈北基金會地球遺傳學中心（Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre）研發新技術達成的科學突破，儘管只靠微小或不完整的古老DNA樣本，也能取得實用的基因資訊。

同樣的技術往後可應用於調查其他歷史人物，從「火車大盜」傑西詹姆斯（Jesse James）到俄羅斯沙皇家族，只要有古老的DNA就辦得到。

先前的基因研究都是比對父系傳遞的Y染色體，如果祖先是女性，則比對母系傳下來的「粒線體」特定DNA。

但維勒斯萊夫告訴法新社，在「坐牛」這個案例，上述兩種方法都無法使用，因為73歲男子拉普英特（Ernie LaPointe）宣稱是母親那邊和「坐牛」有關係。

他和同事於是找到另一種方法，也就是透過「體染色體」（autosomal）DNA來比對。

他們在「坐牛」的頭髮樣本上找到少量「體染色體」DNA，接着研發出一種計算方法，來和拉普英特以及拉科塔族（Lakota Sioux）另13名成員的DNA相比對，觀察基因組的相似之處是顯示關係密切或普通。

維勒斯萊夫表示：「根據比對結果，我們可以判斷和坐牛的親緣度，而那符合曾孫的身分。」「我們百分之百確定。」

拉普英特透過劍橋大學發布的新聞稿表示：「過去幾年間，許多人試着質疑我和我姊妹與坐牛的關係。」

拉普英特認為坐牛的遺體埋葬在南達科他州莫布里奇（Mobridge）一處，他雖有出生和死亡證明證實與「坐牛」的關係，但仍希望拿到基因證據，來取得遷葬的權利。

「坐牛」本名達坦加．艾約坦加（Tatanka-Iyotanka），1876年曾在小大角戰役（Battle of the Little Bighorn）率領1500名拉科塔族戰士殲滅美國將軍卡斯特（US General Custer），1890年遭扮代表美國政府的「印地安警察」（Indian Police）擊斃。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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