男子開直播痛批拜登和民主黨 揚言革命炸美國會遭逮

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（法新社華盛頓19日電） 美國國會大廈附近今天出現一名男子宣稱自己車上有炸彈，抨擊總統拜登與民主黨人，揚言「革命」，在與警方對峙4小時後投降就逮。

這起事件導致人員疏散與警方大陣仗因應。在美國國會今年1月遭遇暴力攻擊後，政治緊張情勢升高，華府連月以來維持高度警戒，這起事件再度在全城引發恐慌。

這名顯然是右翼極端分子的嫌犯，當局查出身分為來自北卡羅來納州的羅斯貝里（Floyd Ray Roseberry），當時他正從自己的卡車上在社群媒體開直播，抨擊總統拜登與民主黨人，揚言「革命」，同時抱怨美國政府和阿富汗政策。

他也宣稱，在華府還有4組爆炸裝置待命，如果警方對他使用致命武力攻擊，這些爆炸裝置會連同他身上的炸彈一起被引爆。

當官員與美國聯邦調查局（FBI）探員與這名駕駛談判時，該棟建築大部分地區都被封鎖。警方表示，嫌犯手中似乎有引爆裝置。

這起戲劇化事件突然在4小時後宣告結束。

國會警察局長曼格爾（Thomas Manger）告訴記者：「他走出車外投降。靠近他的機動部隊直接將他拿下，沒有發生其他插曲。」

曼格爾表示，仍在釐清嫌犯動機，但嫌犯在臉書直播時說了一連串語無倫次的威脅，並要求和總統對話。

這名身穿白色T恤、蓄着灰白山羊鬍的禿頭男子說：「我試圖要讓拜登聽電話。我就把車停在這些美麗的建築物旁的人行道上。」

「喬，我不會傷害任何人，我不會按下引爆器，我不行。我告訴你，狙擊手等一下就來了，他們開始對窗戶射擊，炸彈就引爆了。」

儘管這名嫌犯沒有表明自己的政治立場，但他一度提到「革命」時說：「我正在尋找所有其他愛國者出來幫助我。」

接着他痛批拜登所屬政黨，他說：「民主黨你知道自己幹了什麼好事嗎？你們在殘害美國。」

一名白宮官員表示，拜登已聽取這場對峙行動的簡報。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP