畢卡索坐在窗前的女人 1億340萬美元成交

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（法新社紐約14日電） 畢卡索（PabloPicasso）畫作「坐在窗前的女人」（Woman sittingby a window）今天在紐約佳士得（Christie）拍賣會上，以1億340萬美元（約新台幣29億元）成交。

佳士得表示，這幅1932年完成的畫作，在拍賣會上喊價19分鐘，以9000萬美元售出，加上傭金等費用最終價格為1億340萬美元。

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，這次拍賣結果顯示藝術市場仍然活躍，但也是因為畢卡索地位特殊的關係。畢卡索生於1881元，卒於1973年。

「坐在窗前的女人」才在8年前於倫敦被收購，當時價格為2860萬英鎊（相當於4480萬美元），如今價格翻了一倍以上。畢卡索的畫作，目前有5幅已經躍過象徵性門檻價1億美元。

在今天拍賣之前，畢卡索就已有4幅畫作躋身上億美元俱樂部，包括「阿爾及爾女人」（Women ofAlgiers）在2015年以1億7940萬美元成交，寫下畢卡索畫作拍賣天價。

自從莫內（Claude Monet）的「乾草堆」（Meules）系列畫作兩年前在紐約蘇富比（Sotheby's）賣得1億1070萬美元以來，今天「坐在窗前的女人」賣出，是首度突破1億美元的交易。

美國已故塗鴉藝術家巴斯奇亞（Jean-MichelBasquiat）的畫作「既然如此」（In this Case），11日在紐約佳士得春季拍賣會上以9310萬美元售出，成為巴斯奇亞作品的第2高拍賣價。佳士得春季拍賣會為世界兩大首要拍賣活動之一。

© 2021 AFP