畢生鼓吹克什米爾脫離印度統治 吉拉尼過世

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社印度斯利那加1日電） 畢生鼓吹克什米爾脫離印度統治的標竿人物吉拉尼（Syed Ali Geelani）過世，享壽92歲，印度有關當局今晚旋即在這爭議地區實施維安限制。

吉拉尼是一位堅不讓步的倡議者，反對印度統治克什米爾這塊人口多為穆斯林、1947年以來遭印巴兩國分治的喜馬拉雅地區。

他1960年代早期起因開始鼓吹這個地區與巴基斯坦合並，而成為印度這方的眼中釘。他同時以克什米爾議會成員身分，展開分裂訴求。

吉拉尼從年輕時就是伊斯蘭大會黨（Jamaat-i-Islami）成員；該黨是印屬克什米爾最大政治宗教組織，2019年被印度總理莫迪領導的印度教民族主義政府所禁。

他一概不接受與新德里政府直接談判的建議，除非對方正式「接受克什米爾為一爭議性領土」並停止稱該地為「印度不可分割的一部分」。印度不同政治色彩的多個政府都堅稱握有克什米爾主權。

他受過多年牢獄之災，過去11年大多在住家軟禁中度過，近幾個月來有心臟和腎臟方面的健康問題。

克什米爾是全世界最軍事化地區之一，印度維安部隊部署人數多達50萬。1989年爆發戰亂以來，已有成千上萬的人喪生，其中多為平民。

© 2021 AFP