異議領袖遭毒害歐盟制裁俄羅斯 莫斯科報復還擊

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（法新社莫斯科22日電） 莫斯科當局今天宣布對歐洲聯盟（EU）實施制裁，以報復歐盟就俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒施加的制裁。

俄羅斯外交部表示，俄國「決定擴大拒絕歐盟成員國與歐盟機構代表入境的名單」，以回應歐盟的「對抗性」舉措。

莫斯科當局宣布這項反制措施前，曾召見德國、法國與瑞典等國的大使。這3個國家的實驗室判定，納瓦尼今年8月間遭到蘇聯時期軍用級別神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。

發言人表示，俄國外交部召見德國、法國與瑞典大使，「與歐盟實施反俄羅斯制裁有關」。

就在莫斯科宣布這項新制裁措施前一天，納瓦尼說，一名俄國特務被他套話說出俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Service）企圖謀殺他，毒劑就被放置在他的貼身衣物里。

俄羅斯聯邦安全局昨晚聲稱，納瓦尼所說的事證是「假的」，並說納瓦尼獲得國外情報單位相助。

現年44歲的納瓦尼是俄國反對派領袖及反貪腐運動倡議者，8月間在西伯利亞搭乘飛機時身體不適，先送到當地醫院，之後被送往德國治療。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP