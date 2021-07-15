當6年奴隸 義大利印度移工遭血汗強迫勞動

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（法新社義大利薩包迪亞14日電） 義大利南方郊區有上萬名印度農工遭長期如奴隸般剝削，數年來他們不間斷每天工作13小時，時薪甚至不到新台幣17元，事件暴露出歐洲鮮為人知的強迫勞動惡行。

當辛赫（Balbir Singh）提起這段磨難，他用了義大利文macello（約略等同英文的mess，中文也有屠宰場之意），但這無以傳達印度移民農工所經歷的苦難。

過去6年來，他在羅馬（Rome）南方郊區的拉蒂納省（Latina）照料牲口，生活條件有如奴隸一般，當地還住着成千上萬名像他一樣的印度移民農工。

辛赫告訴法新社，他每天工作12到13小時，「包括星期天，沒有假日，也沒有休息」。

農場主每個月支付他100到150歐元（台幣3300到5000元），換算下來的時薪不到50歐分（新台幣17元）；合法的農工最低時薪約為10歐元（約新台幣330）。

透過臉書（Facebook）和WhatsApp 向當地印度社群意見領袖和一名義大利民權人士發出求救訊號後，辛赫於2017年3月17日的警方突擊行動中被救出。警方發現他生活在沒有瓦斯、熱水和電的露營車上，吃的不是農場主丟到垃圾桶，就是餵雞、豬的殘羹剩飯。

辛赫必須在馬廄里洗澡，用的是他洗牲口的同一根水管，還被警告不得抱怨。他回憶道：「我曾找到一名願意幫我的律師，但僱主跟我說『我會殺了你，還會挖個坑把你扔進去埋掉』...他有槍，我看過。」辛赫說他曾多次遭到毆打，身分證件也被拿走。

他的前僱主目前正因涉嫌壓榨勞工遭到審判。因為害怕遭報復，辛赫現住在一個秘密處所。法新社指出，辛赫的故事是極端，但也反映出拉蒂納省周邊平原，以及義大利其他地方對移民農工殘酷剝削的現象。

聯合國當代奴役形式調查員2018年估計，義大利有超過40萬名農工遭受壓榨風險，且有近10萬人極可能面臨「非人道對待」。

上個月，1名來自馬利的27歲勞工，在義大利東南部阿普利亞（Apulia）大區攝氏40度的田地工作一整天後不支倒地身亡。

阿格羅龐提諾（Agro Pontino）地區為溫室農業、花卉栽培和水牛乳酪莫紮瑞拉起司的重鎮，1980年代中期印度人就已出現於當地，工作的地方是1930年代抽干沼澤後造陸的土地，當時是獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）最大的公共建設計畫之一。

協助解救辛赫的人權工作者、社會學家奧米佐洛（Marco Omizzolo）表示，阿格羅龐提諾住着約2萬5000到3萬名印度人，大部分是來自印度旁遮普（Punjab）地區的錫克教徒。

在完善的非法體系下，印度農工受制於替地主招募工人的黑道組織。一般來說他們會提供一份合約，但之後卻只付一小部分薪資。

奧米佐洛向法新社解釋：「可能你工作28天，但在工資單上卻只寫4天，所以那個月就只能拿到200、300歐元，表面上好像一切合法」。

但事實卻遠比表象黑暗。近期一項警方的調查，顯示當地印度社群使用強效止痛藥泛濫。

警方當時逮捕濱海城鎮薩包迪亞（Sabaudia）的一名醫生。他被指控非法幫222名印度農工，開出超過1500盒鴉片類強效止痛藥Depalgos的處方簽，這個藥一般用於癌症病患。

拉蒂納首席檢察官法柯（Giuseppe De Falco）向法新社表示，這些藥大概是為止痛、解除疲勞，好讓他們能在農場工作更久。

當地議會也注意到農工剝削的問題，辛赫的僱主也是依2016年通過的反黑道組織法而遭起訴。但許多工會指出，勞動檢查和稽查員都太少，難以落實法規保障勞工。

與義大利智庫Eurispes合作的奧米佐洛花10年的時間研究拉蒂納地區的農工剝削，其中部分是秘密進行。在接收到好幾次的死亡威脅後，如今奧米佐洛也過着靠警察保護的生活。

2016年，奧米佐洛與Flai Cgil工會組織了阿格羅龐提諾地區印度勞工的破天荒罷工行動，之後他們的時薪從不到3歐元調漲至5歐元，儘管這也只是合法薪資的一半。

2019年，奧米佐洛因義舉獲得義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）表彰。

© 2021 AFP