疑似武裝分子闖入印控克什米爾校園 2教師遭殺害

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社印度斯利那加7日電） 警方表示，疑似反印度武裝分子今天闖入印度控制克什米爾（Kashmir）地區的一所學校，2位教師遭殺害，這個地區不到1周內已有7人遇害。

印度政府2019年8月取消印控克什米爾地區半自治地位，允許印度人購買土地，造成當地人擔心信仰印度教的印度人湧入，引發這個以穆斯林為主地區的不滿。

多名槍手闖入印控克什米爾主要城市斯利那加（Srinagar）的艾德加（Eidgah）地區一所公立學校，殺害2名教師，當時在場人士包括校長等人，沒有學生在場。

就在這起事件發生的前兩天，一個新興反抗團體反抗陣線（The Resistance Front，TRF）於90分鐘內在3條不同的街上，殺害3名平民，其中包括一位知名藥劑師。

這些攻擊事件引發了克什米爾以及其他地區政治人物和社群媒體的譴責聲浪。

一份被認為是反抗陣線6日發表的聲明，指控遭殺害的男子和印度安全部隊合作，並說那名藥師是當地印度教基本教義派民族志工組織（Rashtriya Swayamsevak Sangh，RSS）的理論家。

民族志工組織是印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的上級組織。

這項以英文發表的聲明，無法獨立求證確認。

斯利那加本月2日發生2位平民遭類似方式槍殺，維安單位因此提高警戒。

警察首長辛赫（Dilbag Singh）表示，兇手很快將被繩之以法。

辛赫在這所校園告訴媒體：「殺害教師等無辜的平民不啻是對克什米爾地區長久以來群體和諧和友誼傳統的攻擊和破壞。」

官員表示，今年以來已有25人遭疑似反抗份子殺害，其中包括親印度的政黨工作人員。

自印度和巴基斯坦1947年獨立以來，克什米爾即分屬印巴兩國控制，雙方都聲稱擁有這個地區的全部主權。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP