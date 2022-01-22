疑小馬可仕支持者違規發文 推特刪菲律賓數百帳號

（法新社馬尼拉22日電） 推特（Twitter）已經把數百個帳戶停權，因違反平台操控和垃圾訊息相關規範。據稱這些帳號為菲律賓總統候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的支持者所有。

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小馬可仕是已故菲律賓獨裁總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子，他正在社群媒體大力宣傳以吸引支持者，尋求贏得5月總統大選。批評者稱，他想要藉此改寫家族歷史。

推特表示，針對菲律賓新聞網站Rappler近期一篇文章點名的帳號與主題標籤，它已加以檢視。這篇文章指出，小馬可仕的支持者「試圖在推特稱霸」，Rappler調查發現，許多推特帳號都是在小馬可仕去年10月宣布參選時期開設。

根據推特今天傳給法新社的聲明稿，有300多個帳號「因為違反我們的平台操控和垃圾訊息政策」，而遭到移除。

推特還說，許多帳號在Rappler文章18日發布前已經被下架，且調查持續進行。

菲律賓人是全世界社群媒體最重度使用人口之一，也是假新聞的重要戰場。

推特表示：「隨着菲律賓大選將於今年5月舉行，我們對於辨識並刪除針對大選的可疑文宣維持警戒。」

小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez）表示，「無法確定」所有被停權的帳號都屬於小馬可仕的支持者。

老馬可仕在1986年倒台後，舉家流亡美國。如果小馬可仕能夠勝選，將宣告馬可仕家族重返菲律賓政壇巔峰。

最近幾份民調顯示，小馬可仕支持度遙遙領先最大對手菲律賓現任副總統羅貝多（Leni Robredo）。

© 2022 AFP