疑涉哈紹吉命案 一男於法國機場落網

（法新社巴黎7日電） 法國執法消息人士說，法國警方今天逮捕一名疑為殺害沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）的暗殺小組成員，這名男子當時正準備登上從巴黎飛往利雅德的班機。

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法國警方和司法消息人士說，這名男子名叫奧泰比（Khaled Aedh Al-Otaibi），與美國和英國制裁名單中的一名前沙烏地皇家衛隊（Saudi Royal Guard）成員同名，聯合國委託調查的一份報告說，這名前沙國皇家衛隊成員涉嫌參與哈紹吉謀殺案。

哈紹吉2018年在土耳其伊斯坦堡的沙國領事館內遇害。法警消息人士說，當局今天是根據土耳其2019年核發的逮捕令拘留這名男子。

前聯合國調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）談到涉嫌參與哈紹吉命案的嫌犯在法國被捕時表示：「這可能是為哈紹吉討回公道的重大突破。」

法國警方消息人士說，這名男子目前被關押在戴高樂機場的邊境警察拘留所，明天上午將現身巴黎法院，出席引渡土耳其的聽證會。

目前還不清楚奧泰比是什麼時候、透過什麼途徑抵達法國。法國內政部拒絕置評。土耳其官員說，他們正在等待這名男子身分獲得確認。

哈紹吉的未婚妻樂見兇嫌落網，並表示這名男子應該為他在2018年謀殺案中扮演的角色受到起訴。然而，沙烏地駐巴黎大使館說，此人與哈紹吉命案「無關」。

沙國駐巴黎大使館在聲明中說：「有鑒於此，沙烏地大使館預料他立即獲釋。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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