疑英國倉促批准輝瑞疫苗 美防疫官佛奇澄清致歉

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓3日電） 美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天稍早批評英國主管機關倉促批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，他後來為此澄清致歉。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇稍早在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）上說：「我愛英國人，他們很棒，是很好的科學家，但他們就只拿輝瑞公司的資料，而不是真的細查，然後他們說OK，批准它吧，就這樣，他們就同意了。」

佛奇表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）是黃金監管標準，非常仔細評估疫苗資料，並稱這是適當做法。他說：「因為如果我們有任何走捷徑的草率行為，我們就有夠多的問題，民眾會對打疫苗持懷疑態度。」

佛奇之後在英國廣播公司（BBC）電視訪問中說：「確實有所誤會，我感到很抱歉，在此致歉。」

佛奇表示：「我確實對英國科學界和主管機關都有極大信心。」他說：「雖然聽起來像是我在說 （英國監管程序）有些草率，但這非我本意。因此如果聽起來確實如此，我就要澄清，無論是科學上還是從監管角度來看，我都對英國的作為有極大信心。」

英國藥品及保健產品管理局（MHRA）發出聲明表示，「已儘可能在最短時間內嚴格評估資料，沒有影響到我們審查的完整性」。

管理局也表示，緊急批准已讓「這個程序的部分階段同時發生，以壓縮所需的時間，但這不代表省略了有關安全、品質及有效性的步驟及預期標準」。

© 2020 AFP