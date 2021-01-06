疫情下仍得現場採訪 NGO：6百多記者染疫病歿

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（法新社日內瓦6日電） 爭取媒體工作者權益的非政府組織（NGO）「新聞標誌運動」表示，去年3月1日以來已有600多名記者死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），因此呼籲應讓媒體工作者優先接種疫苗。

追?世界各地新聞工作者死亡數據的「新聞標誌運動」（Press Emblem Campaign，PEC）表示，在已知因染疫死亡的602名媒體工作者中，有一半以上來自拉丁美洲，佔了303人。

此外，亞洲約有145人不治，歐洲有94人病歿，北美洲有32人死亡，非洲有28人過世。

新聞標誌運動表示，無法區分記者是否在採訪期間染疫。他們的名單中還包括退休的記者。

總部設在日內瓦的新聞標誌運動說，新聞記者「應優先獲得疫苗接種」。

新聞標誌運動秘書長倫彭（Blaise Lempen）在聲明中說：「由於他們的職業，新聞記者得到現場查證，特別容易感染病毒。他們當中有些人，特別是自由撰稿人和攝影記者，不能只是在家工作。」

新聞標誌運動的前述數據是根據各地媒體、全國記者協會和區域新聞標誌運動記者提供的資訊。

新聞標誌運動表示，記者實際死亡人數可能會超過602人，因為記者死亡原因有時沒有具體說明，他們的死亡沒有宣布，或者沒有可靠的當地消息可以得知。

秘魯記者死亡人數最多，達93人，其次是巴西55人、印度53人、墨西哥45人、厄瓜多42人、孟加拉41人、義大利37人和美國31人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP