疫情下全球民眾對媒體信任度提高

(法新社巴黎22日電) 路透新聞學研究所今天發表年度報告指出,2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情已使民眾稍微恢復對新聞媒體喪失的信任,也使媒體企業更加數位化。

根據路透新聞學研究所(ReutersInstitute for the Study of Journalism)第10次發表的數位新聞年度報告,自疫情爆發以來,外界對新聞報導信任度已提升6個百分點,達到44%。

這個數字是根據民調公司輿觀(YouGov)在46國進行的一系列民調結果,受調者合計達9萬2000多人。其中信任度最高的國家依舊是芬蘭(65%),美國則落居信任度最低國家,僅29%。

報告主要執筆人紐曼(Nic Newman)表示:「COVID-19危機期間,媒體聚焦於據實報導,可能使得新聞看似比較坦誠;同時這些報導也對比較有黨派立場的政治新聞產生了排擠效應。」

紐曼說:「這或許只是一時效應,但我們幾乎在所有國家都見到,閱聽眾更加重視精確可靠的新聞來源。」

設在英國牛津大學(University of Oxford)的路透新聞學研究所並發現,民眾對主流新聞的閱聽增加了,尤其在擁有「強大且獨立公共服務媒體」的國家。

路透新聞學研究所同時指出,平面媒體仍在急遽沒落中,並因疫情衝擊銷售和廣告收入而惡化。但這也使得新聞業加速朝數位訂閱發展,尤其在原本實體銷售較高的國家,例如德國、奧地利和瑞士。

然而,在報紙積極發展數位銷售的約20個國家,僅17%的受調民眾表示自己付費閱讀網路新聞,比去年報告增加2個百分點,比2016年提高5個百分點。

另一方面,民眾對於在社群媒體上分享的新聞信任度仍非常低,僅24%。

報告並發現,較年輕世代對傳統媒體的接觸度低,較可能從社群媒體、聚合器(aggregator)和推播等來源閱讀新聞。臉書(Facebook)在這方面的作用相較於旗下應用程式WhatsApp和Instagram(IG),已失去優勢。(譯者:張正芊/核稿:張佑之)

© 2021 AFP