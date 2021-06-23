疫情下全球民眾對媒體信任度提高

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（法新社巴黎22日電） 路透新聞學研究所今天發表年度報告指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已使民眾稍微恢復對新聞媒體喪失的信任，也使媒體企業更加數位化。

根據路透新聞學研究所（ReutersInstitute for the Study of Journalism）第10次發表的數位新聞年度報告，自疫情爆發以來，外界對新聞報導信任度已提升6個百分點，達到44%。

這個數字是根據民調公司輿觀（YouGov）在46國進行的一系列民調結果，受調者合計達9萬2000多人。其中信任度最高的國家依舊是芬蘭（65%），美國則落居信任度最低國家，僅29%。

報告主要執筆人紐曼（Nic Newman）表示：「COVID-19危機期間，媒體聚焦於據實報導，可能使得新聞看似比較坦誠；同時這些報導也對比較有黨派立場的政治新聞產生了排擠效應。」

紐曼說：「這或許只是一時效應，但我們幾乎在所有國家都見到，閱聽眾更加重視精確可靠的新聞來源。」

設在英國牛津大學（University of Oxford）的路透新聞學研究所並發現，民眾對主流新聞的閱聽增加了，尤其在擁有「強大且獨立公共服務媒體」的國家。

路透新聞學研究所同時指出，平面媒體仍在急遽沒落中，並因疫情衝擊銷售和廣告收入而惡化。但這也使得新聞業加速朝數位訂閱發展，尤其在原本實體銷售較高的國家，例如德國、奧地利和瑞士。

然而，在報紙積極發展數位銷售的約20個國家，僅17%的受調民眾表示自己付費閱讀網路新聞，比去年報告增加2個百分點，比2016年提高5個百分點。

另一方面，民眾對於在社群媒體上分享的新聞信任度仍非常低，僅24%。

報告並發現，較年輕世代對傳統媒體的接觸度低，較可能從社群媒體、聚合器（aggregator）和推播等來源閱讀新聞。臉書（Facebook）在這方面的作用相較於旗下應用程式WhatsApp和Instagram（IG），已失去優勢。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）

© 2021 AFP