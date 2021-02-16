疫情佳音頻傳 亞股收盤上漲

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（法新社香港16日電） 由於COVID-19疫情相關廣泛議題傳出佳音，包括疫苗接種計畫持續推動、新增染疫人數減少及封鎖措施放寬；加上美國總統拜登可望很快簽署大規模振興方案，亞洲股市今天收盤上揚。

美國和英國正帶頭推動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，兩國新增確診和死亡病例也大幅減少，因此要求政府解除嚴格防疫限制措施、讓生活表面恢復常態的呼聲越來越高。

美國14日通報單日新增染疫人數創去年10月以來新低，英國輕鬆達到讓高危險族群接種疫苗的重大目標；歐洲聯盟（EU）推動疫苗接種雖有難度，但也已加強計畫配送更多疫苗。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「疫苗接種迅速推動，意味共識已成形，有助經濟活動大增及企業獲利強勁復蘇。」

殷尼斯並指出，加上美國聯邦準備理事會（Fed）採取的超寬鬆貨幣政策，以及拜登（Joe Biden）的振興案即將上路，「要求加速解封的呼聲越來越響亮」。

香港股市今天收盤勁揚1.9%，來到2018年6月以來最高點。東京股市繼昨天創30年以來首度突破3萬點大關後，今天收盤又上揚1.3%。

威靈頓股市則在大跌後反彈收高0.8%，因紐西蘭政府表示，出現英國變種病毒株而實施封鎖措施的大城奧克蘭，並未出現社區傳播病例。

雪梨股市今天收漲0.7%，首爾股市收高0.5%，新加坡、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收紅。但吉隆坡和孟買股市收低。上海和台北股市則因假日休市。

© 2021 AFP