疫情加劇美通膨 葉倫：明年下半可望恢復較溫和水準

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供應鏈吃緊導致各種零件供應短缺，包括汽車製造商所需的半導體等，而且在勞動力普遍短缺和產品需求依然強勁的情況下，美國9月物價比去年同期高出5.4%，升高了對經濟復蘇的隱憂。

不過，葉倫在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中表示，她看見了正面發展的趨勢。

「每月通膨率已從我們在春季和初夏所見的極高數字大幅滑落。」

她補充說，以12個月為基礎來看，通膨率將維持高位直至明年，但她預期明年下半年情況將有所改善。

美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）的目標是將年通膨率維持在2%左右。

葉倫說：「我認為我們不會失去對通膨的控制。」葉倫在獲總統拜登任命為財長前擔任聯準會主席。

她坦言：「美國人已經很久沒見到我們最近經歷的通膨了。」

但葉倫說，隨着美國逐漸從疫情大流行危機中復蘇，供應鏈問題獲得解決，加上有更多人重返工作崗位，情況應會有所改善。

她說：「以月為基礎來看，通膨數字已遠低於峰值。」

葉倫也樂觀認為，拜登政府正在推動規模高達數兆美元的2項龐大支出法案若順利通過，不會過度助長通膨問題。

她指出：「這2項支出法案皆為期10年，不是1年。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP